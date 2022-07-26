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Bakan Özer: “Erzurum'daki 278 milyonluk Milli Eğitim Bakanlığı yatırımını 888 milyona çıkarmış bulunuyoruz” Milli Eğitim Bakanı Özer, ‘2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı’na katıldı

İHA

Bakan Özer: “Erzurum'daki 278 milyonluk Milli Eğitim Bakanlığı yatırımını 888 milyona çıkarmış bulunuyoruz” Milli Eğitim Bakanı Özer, ‘2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı’na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 4.’sü Erzurum'da düzenlenen 20222023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı’na katıldı. Toplantıda yatırımlarla ilgili konuşan Bakan Özer, “Erzurum'daki 278 milyonluk Milli Eğitim Bakanlığı yatırımını 888 milyona çıkarmış bulunuyoruz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4.’sü Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen ‘20222023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı’nda öğretmenlerle bir araya geldi.

“Erzurum’a 610 milyonluk yatırımı daha ilave ettik”
Erzurum’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Özer, “İstanbul’da başlayıp Ankara’da devam ettiğimiz ve İzmir’de sonuncusunu yaptığımız 20222023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı’nın 4’üncüsünü Erzurum’da yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Erzurum’daki bu süreçleri daha iyi noktaya getirmek için 2022 yılındaki 278 milyonluk yatırıma bugün itibariyle 610 milyonluk yatırımı daha ilave ettik. Böylece Erzurum’daki eğitim yatırımları 888 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Yılın sonuna kadar bu rakamı 1 milyar üzerine çıkarırız inşallah” dedi.
Okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde bu ülkenin çocuklarının eğitime erişiminin kolaylaştırıldığı bir dönem olduğunu kaydeden Bakan Özer, “Bu çerçevede tüm Türkiye’de çok büyük seferberlik aşkıyla çalışılan bir döneme şahitlik ettik. Derslik sayıları 300 binlerden 870 binlere ulaştı. Öğrenci sayısı eğitimin tüm kademelerinde arttı. Okul öncesinde 5 yaş okullaşma oranı yüzde 93 seviyesinde, ortaöğretimde ki okullaşma oranı yüzde 90’ın üzerine çıktı. Yükseköğretim deki okullaşma oranı ise yüzde 48,5’un üzerine çıktı. İl ve bölge ayrımı yapılmaksızın bu ülkenin tüm çocuklarının eğitime erişimi kolaylaştırıldı. Son 20 yılda kız çocuklarının okullaştırılma oranı yüzde 90’a ulaştı. Yükseköğretimdeki kız çocuklarımızın, kadınlarımızın okullaşma oranı ilk kez 2014 yılından itibaren erkek çocuklarının okullaşma oranını geçti. Fırsat verildiği zaman bu ülkenin eğitim ile ilgili hiçbir sorununun olmadığı görüldü. Bu süreçlerde eğitime devasa yatırım yapan, 70 yıllık gecikmeyi 20 yılda telafi etmek için liderliğini ortaya koyan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“10 bin tane ana sınıfını ve 758 tane bağımsız anaokulunu hizmete aldık”
Milli Eğitim Bakanlığı olarak ağırlık verilen konuların eğitimin kalitesinin artırılması ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi olduğunu belirten Bakan Özer, “Bunun için üç temel noktaya ağırlık verdik. Birincisi okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, ikincisi mesleki eğitim, üçüncüsü öğretmenleri mesleki gelişimlerinin güçlendirilmesi. Cumhurbaşkanımız açıkladı, 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak projemiz. Hedefimiz 3 yaştaki okullaşma oranını yüzde 50’ye, 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 70’e, 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 100’e çıkarmak. Şu ana kadar 10 bin tane ana sınıfını ve 758 tane bağımsız anaokulunu hizmete aldık. Geriye kalan eksiklikler de hepsi yatırım planları içerisinde” ifadelerini kullandı.

“Bütçe göndermemize rağmen il ve ilçelerde bütçenin farklı kaynaklarda kullanıldığını gördük”
20222023 eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarına erken başladıklarını vurgulayan Bakan Özer, “Bu sene okulların ihtiyaçlarını, temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi, küçükbüyük onarımlara kadar ihtiyatlarını gidermek için hızla yol aldık. Yıllardır Milli Eğitim Bakanlığının okulların ihtiyaçlarını karşılamada aciz deniliyor, bakanlık neden bu konuda aciz olsun. Biz hazırlıklara başladık. İlk defa bakanlık olarak farklı bir uygulamaya gittik. Daha önceden sadece ortaöğretime bütçe gönderilirken, artık anaokuluna, ilkokula ve ortaöğretime bütçe göndermeye başladık. Çünkü daha önce bütçe göndermemize rağmen il ve ilçelerde bütçenin aktarılmasında sıkıntılar yaşandığını, farklı alanlarda kullanıldığını gördük. Hiç kimseyi kirletmeden alıcısı kimse, kimin ihtiyacı varsa, ihtiyacı fala olana fazla gönderecek şekilde tüm okullara bütçeleri göndermeye başladık. İstanbul’a, Ankara’ya verdik. Bugün nasıl 610 milyonluk ilave yatırımı Erzurum’a verdiysek, bunlara ilave olarak da okullarımızın eğitimöğretime hazırlığı için 200 milyonluk ödeneği okullarımıza gönderiyoruz. Rahat bir şekilde tüm ihtiyaçları alabileceksiniz” şeklinde konuşu.

“Bu ülkede hiç kimseden kayıt için devlet okullarından bağış alınamaz”
Bağış yapmak ile kayıt yapmanın arasında fark olduğunu ifade eden Bakan Özer, “Bağış yapmak isteyen bağış yapabilir ama bu ülkede hiç kimseden kayıt için devlet okullarından bağış alınamaz. Biz nasıl yıllardan beri yardımcı kaynaklardaki kronik problemleri çözdüysek, çocuklara yardımcı kaynakları ücretsiz olarak gönderdiysek, okullarımızın da tüm ihtiyaçlarını biz karşılayacağız” açıklamalarında bulundu.
Toplantıya, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve öğretmenler katıldı.
Erzurum Valisi Okay Memiş'in Bakan Özer'e hediye takdim etmesiyle program, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

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