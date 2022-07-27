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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanlığı ve EBB’den gençlere yönelik istihdam protokolü

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı ve EBB’den gençlere yönelik istihdam protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentte gençlerin istihdamına yönelik “Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği” protokolü imzaladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, “Bakanlık olarak nitelikli eleman yetiştirmek ve gençlerin meslek sahibi olması için her türlü adımı atmaktayız” dedi. “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’de Erzurum'da hiçbir sınırlama olmaksızın ayda mesleki kayıt yaptıran gençlere 500 lira burs vermeyi taahhüt etti” diyen Bakan Özer, şöyle devam etti: “Erzurum'da mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran 5 bin genç var ve aylık 1700 lira destek veriliyordu. Şimdi kayıt yaptıranlar belediyemizin de katkısıyla 2 bin 220 lira alacak. Erzurum'da mesleki eğitimin güçlenmesi adına önemli bir adım ve bu konuda Başkanımız Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyorum. Mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmek için çok önemli adımlar atıyoruz. Erzurum'a normalde protokol için gelmemiştik ama il değerlendirme toplantısı ve Köy Yaşam Merkezi’nin açılışı için gelmiştik. Ancak bugün her zaman Erzurum'da eğitimin gönüllü bir paydası olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen de 'Bu sürecin parçası olayım' diyerek önemli katkıda bulundu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”
Başkan Sekmen: “Gençlerin istihdamı için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz”
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı çalışmalara sonuna kadar destek vereceklerini söyledi. Başkan Sekmen, şu kaydı düştü: “Kıymetli Bakanımızın başlatmış olduğu bu yeni çalışmaya Erzurum’dan destek verme kararı aldık ve kursa katılan her kursiyerimize 500 TL ayda katkı sağlayacağız. Yeter ki Erzurum’da meslek edinmek isteyen gençlerimiz bu kurslara katılsınlar ve yeter ki bir meslekleri olsun. Bizde canı gönülden tüm desteği sunacağız. Bakanıma böylesine önemli bir protokolü bizle imzalamasından dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanımızın göreve gelmesiyle çok yeni hizmet modelleri devreye girdi bizler de yakinen izliyoruz. Ve böyle bir Bakanımızın olmasından ötürü de kendisiyle iftihar ediyoruz. Ve inanıyoruz ki Türkiye’yi eğitim alanında çok farklı noktalara taşıyacak. Yeni bir anlayış yeni bir nefes yeni bir ses getirecek.” Konuşmaların ardından protokol sözleşmesi imzalandı. Bakan Özer’in Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyareti hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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