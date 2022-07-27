Uluslararası yarışmada pekmez fotoğrafı ödül aldı

Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya, Salihli Fotoğraf Derneği, Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında 6 ödül alırken bir de jüri özel ödülü kazandı.

Dünyanın bir çok ülkesinden fotoğraf sanatçılarının katıldığı yarışma (ERFOD) Erzurum Fotoğrafçılar Derneği Üyesi Murat Kaya, Manisa Salihli de yapılan Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında 7 fotoğrafı ödül alırken Karnavas pekmezi fotoğrafı da büyük bir beğeni ile bu ödüler içerisinde yer aldı.

Fotoğrafçı Murat Kaya, “Böylesine Uluslararası bir fotoğraf yarışmasında 7 fotoğrafımın ödüle layık görülmesinden son derece mutlu oldum. Karnavas’ta pekmez çalışmalarımda ki Gülistan Kurt ve Ahmet Kurt'a ait fotoğrafım büyük bir beğeni kazandı. Karnavas’ta ki Gülistan ve Ahmet Kurt çiftine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

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