Atatürk Üniversitesi yol arkadaşlarını bekliyor Yeni neslin tercihi: Atatürk Üniversitesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri başladı. Adaylar, 27 Temmuz05 Ağustos 2022 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Fikre ve bilgiye ulaşma hedefi ve çağdaş nesiler yetiştirme idealiyle 1957 yılında kapılarını dünyaya açan ve bu yıl itibariyle de 65. yaşını kutlayan Atatürk Üniversitesi, tercih süreciyle birlikte yeni yol arkadaşlarını beklemeye başladı.

Uluslararası standartlardaki eğitim programları, güçlü akademik kadrosu ve donanımlı altyapısı ile bilim dünyasına örnek olacak araştırmalara ve çalışmalara imza atan Atatürk Üniversitesi “Hayatın Hizmetinde Hep İleriye” misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

7 Haziran 1957’de kurulan ve kurulduğu günden itibaren değer üreten, ürettiği değeri evrenselleştiren, bilimi insanlığın sorunları için seferber eden Atatürk Üniversitesi bugün itibariyle; 23 Fakülte, 13 Meslek Yüksekokulu, 8 Enstitü, 45 Araştırma Merkezi, 1 Yüksekokul ve 1 Konservatuarı ile toplam 91 akademik birimle eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor.

Öğrenciyi merkeze alan, aktif eğitim modelini uygulayan ve gelecek kuşakları çağdaş gerekliliklerle donatan Atatürk Üniversitesi öğrencilerini; marka değeri taşıyan diploması ile hem Avrupa Birliği onaylı diploma eki etiketine, hem de ECTS etiketine sahip kılıyor. Bu bağlamda 558 bin öğrencisini mezun eden, aktif olarak da 500 bin öğrencisine eğitim veren Atatürk Üniversitesinin bünyesinde; 412 lisansüstü, 266 ön lisans ve lisans programı ile toplamda 678 program yer alıyor.

Türkiye’nin en güzel kampüslerinden birine ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi, 6.5 milyon m2’lik açık, 1 milyon m2 ise kapalı alanda; gündelik yaşama dair her türlü ihtiyacın karşılanabileceği alışveriş merkezleri, banka şubeleri, kafeteryalar, oyun alanları, sinema salonları, sağlık ve spor merkezleri ile yürüyüş alanları ve kampüsün tamamını kapsayan bisiklet yolu bulunuyor.

Rektör Çomaklı: “Geleneği Gelecekle Buluşturuyoruz”

Geleneği gelecekle buluşturan Atatürk Üniversitenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında aday öğrencilere yönelik bilgi paylaşımında bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; alanında uzman akademisyen kadrosu, eğitim ve araştırma imkânları ile ilklerin üniversitesi olmayı başardıklarını belirterek ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında, teorik ve pratik anlamda donanımlı öğrenciler yetiştirdiklerinin altını çizdi.

Atatürk Üniversitesinin gelecek vizyonu, dünyaya bakışı ve uluslararası niteliğini sayesinde en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldığına değinen Rektör Çomaklı, bilimsel literatürdeki son gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilere aktaran ve dünya standartlarında yükseköğretim imkânı sağlayan bir eğitim yuvası olduklarını söyledi.

23 Araştırma Üniversitesinden Birisi de Atatürk Üniversitesi

Aday öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Üniversite yaşamı yalnızca bir eğitimi değil, aynı zamanda bir kültürü, kişisel gelişimi, paylaşımcılığı, üretkenliği ve dünyaya açılmayı kapsar. Sizlerle birlikte biz de geleceğe dair yeni umutlar besliyoruz. Sizlerin en iyi eğitimi alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede başlatmış olduğumuz Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi neticesinde üniversitemizin vermiş olduğu kaliteli eğitim Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilmiş, ardından da tarihi bir başarı gösteren üniversitemiz 23 Araştırma Üniversitesi arasına girmiştir” dedi.

Tarihine bağlı, kültürel miraslarına sahip çıkan, sürekli gelişen dinamik bir üniversite olduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi öğrencilerine; sosyal, akademik ve kültürel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri ve aynı zamanda eğlenebilecekleri dolu dolu bir kampüs yaşamı sunuyor. Tüm dünyada geçerli eğitim modeliyle bilimi teknolojiyle buluşturan ve uygulamaya dönüştürerek etkin bir eğitim sunan Atatürk Üniversitesi, yaşadığı dönüşüm ile rekabet gücü yüksek, bireyselmesleki ve etik standartları en üst düzeyde karşılayabilecek tam donanımlı mezunlar yetiştiriyor” ifadelerini kullandı.

“Sınavsız İkinci Üniversite İmkânı Sunuyor”

Tercih döneminin başlamasıyla birlikte üniversite eğitimini alacak olmanın heyecanını yaşayan adayların yanında, ikinci bir üniversite okuma arzusunda olan öğrencilere de kapılarının açık olduğunu aktaran Rektör Çomaklı Atatürk Üniversitesinin; yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrencilere ikinci diploma sahibi olma şansı sunduğunu söyledi. Güncel birçok programı bünyesinde barındıran Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin sunmuş olduğu bu imkânın, hayallerine kavuşmak isteyen kişilere yeni bir ufuk kazandırdığını aktaran Çomaklı, adayları ayrıntılı bilgi almaları için: www.ataaof.edu.tr sayfasını incelemeye davet etti.

Öğrencileri neler bekliyor?

Sportif ve Kültürel Faaliyetler

Yerleşkede ücretsiz olarak sürdürülen etkinliklere her yıl ortalama 5000 öğrenci katılıyor. Atatürk Üniversitesi bünyesinde 10 spor salonu, uluslararası standartlara sahip 3000 seyirci kapasiteli bir stadyum, 2 yüzme havuzu, 2 spor kompleksi (tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları ile mini futbol sahasından oluşan), uluslararası standartlara sahip bir spor merkezi, içinde kafeterya, seçili eserlerin yer aldığı okuma salonu, bowling ve bilardo salonu ile robotik kodlama alanlarının yer aldığı öğrenci merkezi bulunuyor.

Öğrenci Kulüpleri

Atatürk Üniversitesinde 100’ü aşkın öğrenci kulübü bulunuyor. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yapılmasıyla birlikte, akademik eğitime yarar sağlayıcı mesleki uğraşlara da ağırlık veren kulüpler, öğrencilerin dinlenme, eğlenme ve sosyal katılımda bulunma alışkanlıklarına yön veren çalışmalarla da dikkat çekiyor.

Huzur ve Güven Ortamı

Üniversite kampüsünde iç ve dış mekân olmak üzere toplam 600 güvenlik kamerası bulunuyor. Özel Güvenlik ve Koruma Müdürlüğü Şubesinde görevli 350 personel ise fakülte, yüksekokul ve lojmanlar ile yerleşkenin tamamını oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı koruyarak güvenli ve huzurlu bir yaşam olanağı sunuyor.

Sosyal Alanlar

Atatürk Üniversitesi kampüsünde yıl boyunca diyetisyenlerin denetiminde, mevsimlere göre öğrencilerin ihtiyacı olan kalori ve besini ihtiva eden yemeklerin hazırlandığı ucuz ve kaliteli yemek hizmeti sunulan yemekhaneler mevcut. Ayrıca kampüsün genelinde bulunan yemeiçme alanlarının yanı sıra fakülte ve yüksekokulların bünyesinde bulunan kantin ve kafeteryalarda da öğrencilerin yemeiçme gereksinimlerini karşılayan hizmetler sunuluyor.

Ulaşım ve Barınma Olanakları

Erzurum’a yurt içi ve yurt dışı ulaşım; hava, kara ve demir yolu bağlantılarıyla mümkün. Bu ulaşım yollarını kullanarak şehir merkezine gelenlerin üniversiteye mesafesi ise on dakika. Şehir merkezi ile kampüs arasında da hem Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları, hem çok sayıda halk otobüsleri hem de minibüsler ile ulaşım sağlanıyor. Kampüs içi ulaşım ise ring hizmetiyle sürdürülüyor.

Başka illerden gelen öğrenciler, KYK’ya ait toplam 25 bin kişi kapasiteli 20 yurtta ve şehir merkezine 5 dakikalık ulaşım mesafesinde bulunan 200 civarında özel yurt ve apart tesislerde barınma ihtiyacını karşılıyor.

Burslar

Atatürk Üniversitesi özellikle başarılı öğrenciler ile ekonomik yetersizlikler sebebiyle güçlük çeken öğrencilere üniversite bünyesinde bulunan Kalkınma Vakfı aracılığıyla burslar veriyor. Ayrıca Rektörlük birimlerinde “Kısmi (Yarı) Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı” da uygulanıyor.

Sağlık Hizmetleri

Ücretsiz sağlık hizmetleri bağlamında tüm öğrenciler devlet güvencesi altındadır. Kampüs içerisinde 1 adet aile hekimliği ve Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olan Araştırma Hastanesi, 24 saat boyunca tüm öğrencilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yine diş hastalıkları için acil servis hizmeti ile birlikte her türlü diş tedavi imkânları bulunmaktadır. Hayvan hastanesi ise 7 gün 24 saat güler yüzlü hizmet vermenin yanı sıra mobil hayvan hastanesi projesi ile haftanın belirli günlerinde köylere veteriner hekimlik hizmeti vermektedir.

Toplumsal Duyarlılık Faaliyetleri

Atatürk Üniversitesi, yıl boyunca toplumsal duyarlılık projelerine devam ediyor. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ve öğrenci kulüpleri iş birliğiyle ekosistemin tüm paydaşlarına yönelik yüzlerce sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriliyor.

Çift ve Yan Dal İmkânları

Atatürk Üniversitesinde çift dal ve yan dal eğitim programları aktif olarak yürütülüyor. Öğrenci çift dal programı ile iki faklı alanda / programda, iki farklı lisans diplomasına sahip olabilmenin yanı sıra; yan dal programı ile de kendi alanı dışındaki farklı bir alanda eğitim alabiliyor.

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