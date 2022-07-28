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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bedir Avcı, kitabını dostlarıyla tanıttı

İHA

Bedir Avcı, kitabını dostlarıyla tanıttı

Emekli Eğitimci Bedir Avcı, ikinci şiir kitabını Zafer Medya Grup’tan çıkardı. ‘Güz Gülü Gül Teyze’ isimli şiir kitabında 329 şiire yer veren Avcı, çalışmasını yakın zamanda kaybettiği eşine ithaf etti.
Bir Nesil İstiyorum isimli şiir kitabını 2020 yılında yayımlayan emekli Eğitimci Bedir Avcı, suskunluğunu ‘Güz Gülü Gül Teyze’ isimli şiir kitabıyla bozdu. 329 şiirin yer aldığı kitabını rahmetli eşine ithaf ettiğini belirten Avcı, “O mahallemizin gül teyzesiydi” dedi.
‘Güz Gülü Gül Teyze’ kitabının yayımlanması nedeniyle bir tanıtım toplantısı düzenleyen Avcı, “Bugün farklı bir heyecanla doluyum” dedi. Dadaşkent’te düzenlenen tanıtım toplantısına Erzurum’un tanınmış simalarından Prof. Dr. Ömer Özden, Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Araştırmacı Yazar Naci Elmalı, Abdurrahman Zeynal, Şair ve Yazar İsmail Bingöl, Gazeteci Yazar Mehmet Şener, Öztürk Akkök ve Vedat Refayeli ile İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli de katıldı.
Dostlarıyla kitabının tanıtımını yapan Bedir Avcı, “Şiir insanların görünmeyen ruh alemlerinin kotlarını vererek, deşifre eden, kelimelerde kristalize olup tebellür eden, herkesin damağında, dimağında farklı bir tat ve farklı bir renk, farklı bir ahenk bırakan bir olgudur.” dedi.
Avcı şunları söyledi: “Bir başka ifade ile de şöyle tarif ve tavsif edip tasnif etsek mübalağa yapmış olmayız: Şiir, gönül mahzeninde yıllanmış, yıllandıkça da farklı bir renk ve farklı bir ahenk kazanmış, duygu ve hissiyatın, kelimelerle senkronize olmuş terennümüdür.
Fransız Poul Valeri de şiiri şöyle tarif etmektedir: Fikir ve bir, şiir, manzumede bir meyvenin gıda hassası gibi bulunmaktadır diye tanım ve tarif ediyor. Bundan da anlıyoruz ki şiirin mesajı ve sanatı içerisindedir. Yahya Kemal Beyatlı da şiiri, kelimelerin içerisindeki saklı musiki olarak ifade etmektedir. Daha doğru bir ifade ile her şairin kendisine has, kendisine mahsus bir tarif ve tefsiri vardır.
Bu şiir kitabımı benimle kırk beş yılı birlikte geçiren hanımefendinin, zarafetin, nezaketin merhamet ve cömertliğin tarifi olan, keza şiirlerimin hemen hemen hepsinin esin kaynağı olan refikam, yoldaşım, sırdaşım can yoldaşım, içtiğim aşım, arkadaşım, eşim, mahallenin çocuklarının Gül teyzesi benim de sevgili yârim, yaranım, sevgili Gönül hanımefendiye, ayrıca şiirlerimi okuyarak beni teşhi ve teşvik eden, beni yüreklendiren, cesaret veren, esin kaynağım, ilham perim arkadaşım Güzgülü hanımefendiye ithaf ediyorum.”
Zafer Medya Yayınevi’nden çıkan kitabın takrizini, Erzurum eski Milli Eğitim Müdürlerinden Fevzi Budak yaptı. Budak, takrizinde şu ifadelere yer verdi: “Çok verimli çok üretken ve çokça şiirler yazan, Peyâmi Safâ’nın ifadesi ile Velut bir muhayyileye sahip bir eğitimci ve bir şair olan Sayın Bedir Avcı Hocamızın ‘Bir Nesil istiyorum’ isimli şiir kitabı geçtiğimiz yıl şiir okurlar ve şiir severler ile buluştu. Geniş bir okuyucu kitlesi tarafından beğeni toplayan ve ilgi çeken bu ilk şiir kitabından sonra ‘Güz Gülü Gül Teyze’ gibi gönül dünyasından kopan bir çağrışımla isimlendirdiği ikinci şiir kitabını da kitaplaştırarak okuyucularının ve şiir severlerin istifadesine sunmuştur.
Gençliğinden itibaren çokça şiirler yazan değerli Hocamız, bir ömür kaleme aldığı şiirlerini nedense hep kendisinde saklamış ve kendinde gizlemiş, zaman zaman dost meclislerinde şiirlerinden bazı dokunuşlar yapsa da bir türlü paylaşma ve kitaplaştırma yoluna gitmemiştir. Benim de dahil olduğum yakın çevresinin teşvikleri ile, büyük bir emek mahsulü olan şiirlerini önce sosyal medya da paylaşmış, şiir okurlardan gelen yoğun ilgi ve beğeni kendisine bir özgüven sağlamış ve neticede zevkle ve ilgi ile okunan şiirlerini kitaplaştırma yoluna giderek, kültür, şiir ve edebiyat dünyasında kalıcı şiirler haline getirmiştir.
Yetiştiği çevrenin şiir ve şair havzası olması dikkate alındığında, şairlik ruhu onun ruh dünyası ile bütünleşmiş ve böylece onun şiir dünyasına taşınmasında ve böylece zevkle ve ilgiyle okunan ve okunacak olan şiirleri kaleme almasında etkili olmuştur. Şiirlerinde, şiirin dış unsurlarına fazla bağlı kalmadan, kendine has bir tarz ve söyleyiş ile duru ve akıcı şiirler yazan Bedir Hocamızın şiirlerinde, şiirin her türüne rastlamak mümkündür. Zaman zaman halk şiirinin etkisi ile dörtlükler halinde yazdığı şiirler olduğu gibi, serbest nazım tarzında da şiirler ortaya koyan Bedir Hocamız, özellikle son dönemlerde yazdığı serbest nazım tarzındaki şiirlerinde de oldukça başarılı olduğu görülmektedir. Bu türde ısrarlı olması halinde serbest şiir alanında kendisine özgün bir alan yaratacağına inanıyorum.
Bedir Hocamızın şiirlerinde didaktik, lirik, pastoral ve dramatik gibi şiirin her türünün yer alması, gibi şiirlerin muhtevasında ise; milli, dini, toplumsal, eleştirel aşk, sevgi ve güzellik yüklü temaların yoğunlukla yer aldığını görüyoruz. Şiire estetik değer kazandıran imge, ritüel ve simgesel metaforları incelikle, ustalıkla ve mükemmel bir şekilde şiirlerine yerleştirdiğini görüyoruz.
‘Bir Nesil İstiyorum’ isimli şiir kitabı gibi, ‘Güz Gülü Gül Teyze’ şiir kitabının da şiir severler tarafından beğeni ile okunacağını ümit ediyorum. Onun bu ikinci şiir kitabına koyduğu isim, onun gönül dünyasından kopan derin bir özlem ve acı bir ayrılık çağrışımları oluşturan duygu yüklü bir isim olduğuna inanıyorum. Ön sözün başında ifade edildiği gibi Velut bir şiir yazma yeteneğine sahip olan ve entelektüel birikimi de bulunan saygın bir kişilik Bedir Hocamız daha çok şiirler kitaplaştıracaktır. Dilin estetik değerlerle örülen ve yine dilin en güzel anlatım biçimi olan şiir yazma yolunda kendisine başarılar diliyorum.”

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