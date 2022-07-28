Erken doğan bebek Erzurum Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuştu

Erzurum Şehir Hastanesi Yeni Doğan Çocuk Ünitesi, kendilerine getirilen 25 haftalık ve 745 gr doğan bebeği 155 gün süreyle el bebek gül bebek bakım ve tedavi ile 4.5 kilogram ve sağlıcakla taburcu etti.

Anne Sena Köroğlu hamileliğinin henüz 25. haftasında sağlığının tehlikeye girmesiyle acil sezeryana alındı. Şehir Hastanesi doğum kliniği ameliyathanesinde 765 gram sağ olarak dünyaya getirilen bebek hemen yeni doğan yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda 63 gün entübe edilen bebeğin 155 gün süren tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Yoğun bakım süreci ile ilgili bir açıklama yapan Yenidoğan Klinik Şefi Prof.Dr.Hasan Kahveci, “İleri derecede düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeğimiz, yoğun bakımda tam 63 gün entübe edildi. 40 gün süreyle yüksek hızlı ventilasyon (Dk.1500 solunum) yapıldı. Yeni doğan 3. yoğun bakım tüm doktor ve hemşireleri ile İsmail Asaf adı verilen bebeği hayatta tutabilmek için gece gündüz mücadele ettiler. Her günü İsmail Asaf’ın gelişmesiyle devam eden mücadele tam 155 gün sürdü. Bu gün gururluyuz mutluyuz çünkü Köroğlu bebeği 745 gramdan 4.5 kilograma çıkarmış sağlıklı bir şekilde 155 gün ana okulu okutmuş gibi pastasını keserek taburcu değil mezun ediyoruz” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan hastane Başhekimi Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Hakkı Tör ise “100 Yatak kapasiteli,100 hemşire,10 doktor ve 30 yardımcı personel ile hizmet verdiğimiz Yeni doğan ünitemizde ayrıca 25 yataklı bir anne oteli 2.ve 3.düzey yoğun bakım bölümlerinde 8 adet anne uyum odası bulunmaktadır. Hastanemiz yeni doğan bakım ünitesi kapasitesi çalışanları ve sahip olduğu imkanları ile nerdeyse bir ilçe hastanesi büyüklüğünde ve geniş imkanlara sahip. Burada hizmet veren tüm arkadaşlarımız hastaları bebekler olduğu için eğitimli hepsi yaptıkları işin bilincini tam olarak yerine getirmekte. İsmail Asaf bebeğimize verdikleri emek ve süreç bunu göstermekte kendilerini bu mihmalde kutluyorum” dedi.

Güçlü Anne, Güçlü Bebek..

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde haftalarca bekleyip, zor günler yaşadıklarını anlatan anne Sena Köroğlu, İsmail Asaf’ın çok güçlü bir yüreğe sahip olduğunu hissettiklerini, hayata tutunma mücadelesinde buna şahit olduklarını söyledi. İsmail Asaf’ın verdiği mücadeledeki gibi hayatı boyunca hep güçlü ve sağlıklı olmasını dilediğini belirten anne Sena Köroğlu , "Asaf’ı ilk gördüğümde çok küçüktü. Yeni Doğan servisi doktor ve hemşirelerinin Asaf’ı hayatta tutabilmek için verdikleri mücadelenin her gününe şahit oldum onların bu emekleri yanında bana da sevgisel destek düştü bunu bana onlar aktardılar bende Asaf’ımın yanında manevi olarak da olsa durdum anneler bebeklerine sevgisini göstersin, temas etsin. Onlar gerçekten çok hissediyor. Daha güçlü oluyorlar. Güçlü anne, güçlü bebektir" diye konuştu.

Baba Murat Emin ise “İmkansız olan burada şehir hastanesi yeni doğan ünitesi doktor ve hemşirelerinin çok büyük gayretleri ile imkanlıya dönüştü. Oğlumuz bir hastaneden taburcu olmuyor sanki anaokulundan mezun oluyor beyaz meleklerde onun okul anneleri gibi ve bizde şuan burada onun mezuniyet pastasını kesiyoruz” dedi.

İlk bebeklerini kucaklarına sağlıkla alan SenaMurat Emin Köroğlu çifti, bu yoğun mücadelede başta Prof.Dr. Hasan Kahveci, Uz.Dr. İpek Kocaoğlu olmak üzere Yenidoğan Yoğun Bakım hemşirelerine ve tüm çalışanlarına minnet ve şükran dileklerini ileterek 155 gün sonunda taburcu olan İsmail Asaf için hastanede hazırlanan 155 yazılı pastayı keserek evlerine uğurlandılar.

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