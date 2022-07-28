İran üzerinden gelen yolcu otobüsünde 8 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

ErzurumErzincan karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından İran üzerinde gelen yolcu otobüsünde Narkotik köpeği Eris ile yapılan arama 8 kilo 50 gram metamfetamin, 4 kilo safkan ele geçirildi. Konuyla ilgili 5 şahıs tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik madde ile mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik ErzurumErzincan karayolu üzerinde İran’dan Türkiye’ye giriş yapan yolcu otobüsü durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kontroller esnasında otobüsün bagaj bölümünde bulunan 4 adet naylon ruloya Narkotik Madde Arama Köpeği Eris’in tepki vermesi üzerine yapılan aramada; naylon rulo içerisine gizlenmiş vaziyette 78 parça halinde toplam 8 kilo 50 gram metamfetamin ve gümrük kaçağı 4 kilogram safran ele geçirildi.

Otobüste bulunan Akbar J. , Shapour Eıvazpour S. , Afshın Z. , Alı E. ve Khalıl M. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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