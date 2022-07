Başkan Alim: “KOBİ'ler de uzun vadede yapılandırma istiyor”

İPEKYOLU Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED), Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, "KOBİ'ler içinde kamuya olan borçlarına faiz indirimi ve uzun vade de ödemeler ile yeniden yapılandırma planlanmalı" dedi.

Dünyayı kasıp, kavuran koronavirüsle evrensel bir krize girildiğini ve bunda paylarına düşeni fazlasıyla aldıklarını belirten Alim, zamlarla paranın enflasyon canavarına karşı dayanamayıp eridiğini söyledi.

Asgari ücretli, emekli, memur işçi ve tüm kamu çalışanlarına tam bir ana sosyal devlet anlayışıyla yaklaşan devletin elini uzatarak tüm desteği vererek hiçbir kamu çalışanını enflasyon canavarına yedirtmediğini sözlerine ekleyen Başkan Alim, "Aslında zam yerine enflasyonu indirebilme şansımız olsa bu zamlara da gerek kalmayacak ama şuan oldukça zor görünüyor. Şimdi KYK'lıların faizleri silindi. Son 1 ay içerisinde baktığımızda asgari ücreti 5500 TL yapıldı. Memurlara yüzde 42 zam verildi. Eve olması gerekeni devletimiz fazlasıyla yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Ama istihdam sağlayan, SGK primi ödeyen, ülke ekonomisine katma değer sağlayan milyonlarca KOBİ'nin beklediği SGK, vergi affı, yapılandırma ve matrah artırımı torba yasaya eklenmedi. Böyle giderse bu kriz ortamında yakında ortada esnafKOBİ kalmayacak. Çünkü üç kuruşluk banka hesaplarına bile kısıtlama geliyor" diye konuştu.

Koronavirüsün başladığı andan bugüne kadar asıl zor durumda olan ve bu ülkenin kılcal damarı ve deyimi yerinde ise tüm yükü sırtlayan KOBİ'lerin torba yasadan çıkacak affı beklediğini hatırlatan Başkan Alim şunları söyledi:

"Hep son plana atılan KOBİ'lere de devletin yeniden destek olması ve sesini duyması gerekmektedir. Çünkü KOBİ var oldukça daha fazla istihdam ve ekonomiye katma değer sağlayacaktır. İş dünyasının beklentileri, bir an önce tüm esnafa sicil affı gelmeli. SGK da borç faizleri silinip ödeme takvimi oluşturulmalı. Acilen son 10 yılı kapsayan vergi affı çıkarılarak 10 yıldır tahsil edilemeyen cezalar silinmeli faiz kısmı tamamen affedilmeli ve hem SGK hem de vergi de uzun vadeli ödeme planı yapılmalı. Bankaları artık katı kurallarından vaz geçip kredi borçları yeniden yapılandırılmalı. Zor durumda olan KOBİ'ye devlet maddi olarak yardım etmeli ve durumunu kurtarana kadar devlet destek vermeli hatta gerekirse durumunu kurtarana kadar uzun vadede faizsiz kredi vermeli. Emekli olduklarında en az maaşı alan ve 2 veya 3'ncü sınıf sağlık sisteminden yararlanan KOBİ'lere gerek maaş gerekse sağlık sisteminden en iyi şekilde yararlanması için her türlü destek sağlanmalı. Ülkemizi bu zor durumda kurtarabilmek adına kayıtsız şartsız özellikle tarım alanında üretim seferberliği başlatılması hususunda gereken adımların atılmasını ümit ediyoruz. Tek kurtuluşumuz üretimden geçiyor.

Bunlar hayata geçirilirse KOBİ ayakta kalır ekonominin ve istihdam artar. KOBİ'lerin artık bekleyecek ne hali nede durumu vardır kısa sürede sahip çıkılmalı."

Alim, her kamu vatandaşına sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'dan aynı hassasiyeti ülkemizin kılcal damarını oluşturan KOBİ'lere de göstermesi hususunda beklenti içerisinde olduklarını belirtti.

