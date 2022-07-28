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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘İman Ayetleri Hat Sergisi’ Erzurum’da sanatseverlerle buluştu

İHA

‘İman Ayetleri Hat Sergisi’ Erzurum’da sanatseverlerle buluştu

Albayrak Grubu’nun gelenekselleşen ve bu yıl “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetlerin konu olarak seçildiği “İman Ayetleri Hat Sergisi”, Trabzon’dan sonra Erzurum’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Anadolu’yu gezen serginin bir sonraki durağı ise Konya olacak.
Albayrak Grubu’nun İslam sanat geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme amacıyla sürdürdüğü hat eserleri projesi yoğun ilgi görüyor. 8 yıldır devam eden ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü hat sergisi, Trabzon’dan sonra bu kez Erzurum’da sergileniyor. Öte yandan, Erzurum’da düzenlenen sergi Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, Sukkar Şeker Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve pek çok sanatseverin katılımıyla açıldı. Bugüne kadar 10 farklı noktada, binlerce kişinin ziyaret ettiği serginin 11. durağı Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresindeki Erzurum Çifte Minareli Medrese olurken, sergi 14 Ağustos tarihine kadar Erzurum’daki ziyaretçileri ağırlayacak.
“Hat sanatının geleneksel tarzıyla modern tarzının bir olup birleştiği bir sergi”
Sanatın insanlarla buluştukça daha değerli olduğunu belirten Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, “Albayrak Holding’in nu yıl 8’ncisini gerçekleştirdiği iman ayetleri hat sergisinin 11’nci durağı için bugün Erzurum’da açılış gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Vali yardımcımız bizlere ev sahipliği yaptılar. Hat sanatının geleneksel tarzıyla modern tarzının bir olup birleştiği hat sergisini, sanatseverlere daha erişilebilir kılmak için Türkiye’nin farklı lokasyonlarında sanatseverlerle buluşturuyoruz. Sanat ne kadar erişilebilir olursa ve insanlar buna ne kadar çok dokunabilirse o kadar değerlidir. Bizde bunun için Albayrak Holding’in ülkemize memleketimize hizmet ettiği lokasyonları tercih ediyoruz. İlk durağımız Balıkesir’di 2’nci durağımız Trabzon’du Trabzon limanımız var orada memleketimiz için üretim yapıyoruz. Burada Erzurum’da da şeker üretimini destekleyen Sukkar ve Mezra gibi şeker üretimi ve tarımı destekleyen projelerimize Erzurum’a ve memleketimize hizmet üretiyoruz. Bununla beraber hat sanatını insanlarımıza ve sanatseverlerimize ulaştırmak için Erzurum Çifte Minareli Medreseye geldik” dedi.
“Batıda olan tüm geleneklerin ilk ortaya çıktığı bölgede bulunuyoruz”
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kendi memleketimizin değerlerini ve sanatlarını maalesef öğretilmedi, bizlerde öğrenemedik. Biz şöyle bir baktığımız zaman batıda olan tüm geleneklerin ilk ortaya çıktığı bölgede bulunuyoruz. Bugün burada Albayrak gurubunun hat sergisi için çifte minareli medresedeyiz. Daha sonra ise çifte minareli medresemizi tıpkı bugünkü gibi değerlendireceğiz. İslami sergilere yer vererek bu tarihi bölgemizi canlandıracağız” dedi.

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