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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde çığır açıyor

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde çığır açıyor

Kentsel dönüşümde ‘Yerinde dönüşüm’ modeli ile şehirde önemli projeleri hayata geçiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi bu kez de Alipaşa Mahallesi’nde dönüşüm çalışmalarına başladı.
Alipaşa Kentsel Dönüşüm Projesi düzenlenen yıkım töreniyle start aldı. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Genel Sekreter Yardımcıları Köksal Yavuz ve Murat Altundağ, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler ve çok sayıda davetli katıldı. Genel Sekreter Aynalı, burada yaptığı konuşmada, “Korunan tarih dönüşen şehir sloganıyla çıktığımız şehrimizdeki kentsel dönüşüm projelerimizden bir tanesini daha bugün hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Aynalı: “Sayın başkanımızın eser hizmetleri hız kesmeden sürüyor”
“Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın eser hizmetleri hız kesmeden devam ediyor” diyen Aynalı şöyle devam etti: “Hemen 100 metre doğumuzda Gürcükapı projemiz, 500 metre yukarısında kale ve çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmaları yine onun hemen yanında Hacı Cuma ve Kevelciler kentsel dönüşüm çalışmaları ve aynı anda 15 lokasyonda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu, Türkiye'deki belediyeler içerisinde bir rekordur. Bazılarımız şunu diyor Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen anketlerde niye birinci çıkıyor? İşte Başkanımız bu eser hizmetlerinden dolayı birinci çıkıyor. Ve siz de buna şahitlik ediyorsunuz. Daha dün şehrimizin şehircilik anlayışına yakışmayan Mahrukatçılar Sitesi’nin dönüşümünü gerçekleştirdik. Hemen ertesi gün burada bir yıkım törenindeyiz. Bu hizmetlerimiz hız kesmeden artarak devam edecek. Huzurlarınızda takım Liderimiz Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bütün mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Projemiz hayırlara vesile olur inşallah”
Başkan Uçar: “Mehmet Sekmen başkanımız önemli işler yapıyor”
Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in kentte önemli işlere imza attığını vurguladı. Başkan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yakutiye Belediye Başkanı olarak, Yakutiye’nin bir vatandaşı olarak ben Büyükşehir Belediye Başkanımız ve onun ekibinin bölgemde yapmış olduğu çalışmalardan son derece memnunum, Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten biz de Belediye Başkanlığı yapıyoruz. Bölgemiz o kadar zor o kadar çetrefilli ki ama bu çetrefilli bölgede gerçekten çok önemli işler yapıyor Büyükşehir Belediye Başkanımız. Başkanımızla birlikte bölgemizi çok yakın bir tarihte hakikaten çok güzel yaşanabilir, içindeki insanların mutlu olabileceği bir yere dönüştüreceğiz.”
Başkan sekmen: “Erzurum’da kaydedilen gelişme, gerçekten de şehrin tarihine geçecek”
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Bugün, Erzurum’un en eski yerleşim birimlerinden olan Alipaşa Mahallemizde hayata geçirilecek olan kentsel dönüşüm projemizle birlikte bu bölgede yeni bir yaşam alanı oluşturacağız” dedi. “Risk taşıyan binaların yıkımıyla başlayan ve sonra da modern bir yapılaşmayla taçlandıracağımız Alipaşa Konutlarımızla birlikte mahallemizin kentsel estetiğine de yeni bir çehre kazandırmış olacağız.
Ben, bu projelerin hayata geçiriliş sürecinde çok büyük ve aktif bir rol oynayan başta iştirakimiz ERKONUT olmak üzere, doğrudan ve dolaylı olarak bu muhteşem dönüşüme katkı sunacak olan herkese teşekkür ediyorum” diyen Başkan Sekmen, şu kaydı düştü: “Şehirlerimiz büyüyor, gelişiyor, değişiyor, dünya vitrinine çıkıyor Burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum Bu gelişim sürecinde Erzurum’da kaydedilen gelişme, gerçekten de şehrin tarihine geçecek nitelikte Sadece kentsel dönüşüm alanında yaptığımız ve yürüttüğümüz çalışmalar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet vizyonunu ortaya koyması açısından önemli bir ölçüdür.”
“Bu süreci ‘yerinde dönüşüm’ modeliyle yönetiyoruz”
Başkan Mehmet Sekmen, “Gerek kendi imkânlarımız ve gerekse TOKİ işbirliği ile Erzurum’un dört bir yanını modernize ediyor, sağlam ve dayanıklı yapılar inşa ederek, şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmasında kentsel dönüşümü de tarif eden Sekmen, şunları kaydetti: “Çünkü biz kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekânsal yenilenme olarak bakmıyoruz. Biz kentsel dönüşüm yaparken, insanımızın sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz. Şunu hiç unutmamız gerekiyor: gelişen dünya ölçeğinde ülkeler de, şehirler de, ilçeler ve hatta mahalleler bile artık “cazibe” faktörüyle kazanıyor, gelişim gösteriyor. Yani cazibe sahibi iseniz, her zaman kazanıyor ve gelişim olanakları bulabiliyorsunuz. İşte biz Erzurum’da bunu yapmaya çalışıyoruz. Şehrimize yapılaşmada, alt ve üstyapı hizmetlerinde Tarım, hayvancılık ve turizm gibi sektörel alanlarda cazibe kazandırarak, Erzurum’un gelişmesini, gelişerek kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şu kadarının bilinmesinde fayda var ki; Büyükşehir Belediyemiz Erzurum’a değer katmaya ve Erzurum’u vitrine çıkarmaya devam edecek.”
Vali Memiş: “Mehmet Sekmen Erzurum için bir şanstır”
Erzurum Valisi Okay Memiş de, “Dün başka bir yerdeydik, bugün de buradayız. Çok güzel hizmetlere şahitlik ediyoruz, Başkanımızla gurur duyuyoruz” dedi. “Ben yerel yönetim uzmanıyım. 14 yıl üst düzey yöneticilik yaptım. Kendisini ta o dönemlerden beri tanıyorum. Bizim için büyük bir şans olduğunu değerlendiriyorum Sayın Mehmet Sekmen Beyin” diyen Vali Memiş, konuşmasında kentsel dönüşümün önemine şöyle dikkat çekti: “Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de kentsel dönüşümü en iyi yapan belediyedir. Bu iş kolay bir şey değil. Çünkü mülkiyet hakkına müdahale ediyorsunuz, insanları ikna etmeniz lazım, razı etmeniz lazım. Büyükşehir Belediyemiz bu konuda Türkiye'de örnek bir belediyedir. Şu bir gerçek ki her geçen gün yenilenen ve her geçen gün büyüyen bir Erzurum var. Erzurum sadece kentleşmede değil hayvancılıkta, turizm ve sanayide de büyük bir mesafe kat ediyor.” Konuşmaların ardından tören yıkım çalışmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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