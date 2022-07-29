İman Ayetleri Hat Sergisi´nin 8´inci durağı Erzurum oldu  



`İman Ayetleri Hat Sergisi´ Anadolu'yu geziyor Turgay İPEK Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA) ALBAYARAK Grubu'nun gelenekselleşen ve bu yıl `Ey iman edenler´ hitabıyla başlayan ayetlerin konu olarak seçildiği `İman Ayetleri Hat Sergisi´ Trabzon'dan sonra Erzurum Çifte Minareli Medrese´de açıldı. Anadolu'yu gezen serginin bir sonraki durağı ise Konya olacak. Albayrak Grubu'nun İslam sanat geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme amacıyla sürdürdüğü hat eserleri projesi yoğun ilgi görüyor. 8 yıldır devam eden ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü hat sergisi Erzurum´da açıldı. Açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Can Atak, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, Sukkar Şeker Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve birçok sanatsever katıldı. 14 AĞUSTOS´A KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR Bugüne kadar 10 farklı noktada, binlerce kişinin ziyaret ettiği serginin 11'inci durağı Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresindeki Erzurum Çifte Minareli Medrese oldu. Albayrak Grubu'nun hem Erzurum'da hem Erzincan'da faaliyet gösteren Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat şirketlerinin ev sahipliğinde açılan sergi 14 Ağustos tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Klasik hat sanatı ile günümüz modern çizgisinin harmanladığı ve "tarz-ı cedit" olarak nitelenen eserler usta hattatlar tarafından Ramazan ayının manevi havasında yazılıyor ve Albayrak Hat Takvimi'nin sayfalarını süslüyor. Sonrasında ise İstanbul'un ve yurdun çeşitli yerlerinde hat meraklılarının ilgisine ve beğenisine sunuluyor. "NİYETİMİZ SERGİYİ GELENEKSEL HALE GETİRMEK" Açılış töreninde konuşan Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, hat sanatının geleneksel tarzıyla, modern tarzının beraber birleştiği, sentezlendiği hat sergisini sanatseverlere daha erişilebilir kılmak için Türkiye'nin farklı lokasyonlarında sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi. Sivri, "Sanat ne kadar erişilebilir olursa insanlar dokunabilirse o derece değerlidir. Biz de bunun için Albayrak holdingin ülkemize, memleketimize hizmet ettiği lokasyonları bunun için tercih ediyoruz. İlk durağımız Balıkesir'di kağıt fabrikamızın olduğu lokasyon, ikinci durağımız Trabzon'du, Trabzon limanımızla orada memleketimiz için üretiyoruz. Burada da Erzurum'da Sukkar ve Mezra markamızla beraber şeker üretimi ve ziraatı, tarımı destekleyen projelerimizle Erzurum'a bir şekilde Erzurum halkına ve memleketimize hizmet üretiyorduk. Bununla beraber bu hat sanatını insanlarımıza, sanatseverlere ulaştırmak için bu çifte minarenin medresesinde bir araya geldik ve açılışını yaptık. İnşallah 14 Ağustos tarihine kadar eserler burada ücretsiz olarak halkımızın ziyaretine açık olacak. Bundan sonraki durağımız da Konya olacak. İnşallah 14 Ağustos'tan sonra Konya'da eserlerimiz devam edecek. Niyetimiz bunu geleneksel ve düzenli hale getirmek. Seneye burada bu sergimizi açarken daha hattatları burada olduğu, atölye çalışmaları, seminerler konferanslarla daha zengin bir şey yapmayı, program yapmayı hayal ediyoruz, planlıyoruz. İnşallah sizlerle biz beraber olduğumuzda tekrar bu açılışı yapmak nasip olur" diye konuştu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "Albayrak Grubu İman Ayetleri hat sergisinin sekizincisini Erzurum'da açıyor. Önce teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Tabi bu tip hizmetlerin yine bu tip özel kuruluşlarımız tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Buna öncülük yapmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak, başka medeniyetlerin başka değerlerini bu millete, bu gençliğe zorla sevdirirler. Artık savaşlar, savaş meydanlarında olmuyor. Kılıcı keskin, askeri güçlü olanlar maalesef böyle bir savaş kalktı artık. Şimdi artık dünyada emperyalist güçler, kültür emperyalizmi yoluyla, milletleri egomanları altına alıyor, baskı altına alıyor, tahrip ediyor ve yıkıp götürüyorlar" dedi. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Erzurum

2022-07-29 09:19:01



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