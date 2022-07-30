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Erzurum'da otomobil takla attı Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı

İHA

Erzurum'da otomobil takla attı Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Erzurum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir araca çarpıp takla attı. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, E80 karayolu ErzincanErzurum yolu üzerinde meydana geldi. Dadaşkent bölgesinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Z.Y.(20) idaresindeki 25 ACK 438 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 EG 921 plakalı kamyonete çarptıktan sonra takla attı. Sürücü Z.Y.'nin yanı sıra takla atan araçta yolcu olarak bulunan B.Ş. (21) ve E.Z. (25) araç içerisinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yaralılar, ambulansa bindirilerek Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü. Kaza sonrası 25 EG 921 plakalı aracın sürücüsü bulunamadı ve olayı gören vatandaşların ifadesine göre kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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