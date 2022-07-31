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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kur’an kursu öğrencileri şehit mezarını ziyaret ettiler

İHA

Kur’an kursu öğrencileri şehit mezarını ziyaret ettiler

Oltu Merkez Cami Yaz Kur’an Kursu öğrencileri PençeKilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın mezarını ziyaret ederek, Kur’anı Kerim okuyup, dualar ettiler.
Diyanet İşleri Başkanlığı Oltu Müftülüğü tarafından her sene yaz mevsiminde milyonlarca çocuğun Kur'anı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği yaz Kur'an kurslarında eğitim gören Oltu Merkez Cami öğrencileri şehit mezarını ziyaret ettiler. PençeKilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın Oltu’nun Tuzla Mahallesi'ndeki mezarında dualar eden öğrenciler, şehit ailesine de başsağlığı dileklerinde bulundular.
Diyanet İşleri Başkanlığı Erzurum Oltu Müftülüğü Oltu Merkez Camii İmam Hatibi Orhan Coşkun, “Yaz Kur’an kurslarımızdaki derslerimizde çocuklarımıza şehitliğin önemini, ahirete inancını şehitliğin kutsal mertebe olduğunu şehitlik makamının ne kadar yüce olduğunu anlattık ve yakın zamanda şehit olan Oltu’nun Tuzla Mahallesi'ndeki Selahattin Taşkın'ın ailesini ziyaret ettik ve mezarı başında Kur’anı Kerim okuduk, dualar ettik. Oltu Merkez Camisi olarak öğrencilerimizle böyle bir etkinlik düzenledik. Rabbim bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin ve bütün şehit ailelerine sabrı cemiller ihsan eylesin. Bizlere ve öğrencilerimize bu vatanın bölünmezliğini, bayrağın inmeyeceğini, ezanın dinmez olduğunu, bu şehitlik mertebesinin yüce bir makam olduğunu aşılayıp yerinde göstermek istedik. Bu vesile ile Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin inşallah” dedi.
Yaz Kur’an kursuna giden Arif Coşkun, “Ben ilk defa şehit mezarına geldim. Aslında dersimizde işlemiştik ama burada şehit mezarını ziyaret edince daha da duygulandık. Allah mekanını cennet etsin” dedi.
Şehidin ailesi ise çocukların göstermiş oldukları duyarlılıktan son derece memnun olduklarını dile getirdiler.

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