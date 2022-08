Görme engelli milli judocular, 3 bin metrelik dağa tırmandı

Turgay İPEK/ERZURUM,(DHA)GÖRME Engelli Judo Milli Takımı, uluslararası organizasyonlar ile 2024 Olimpiyatları'na Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde hazırlanıyor. Milli Takım Teknik Direktör Hüseyin Üstündağ'ın hazırladığı kondisyon programıyla, sporcular 'ölüm' adını verdikleri 3 bin metre yüksekliğindeki dağa tırmandılar. Doğuştan görme engelli sporculardan Merve Uslu, "Her işin bir zorluğu var, bu işlerin bizim için iki katı zorluğu var. Çünkü ben kendi adıma söyleyeyim hiç görmüyorum. Tamamıyla kulaklarım ve hislerimle hareket ediyorum. Sağ olsun takımda çok az gören bir iki arkadaşlarımız var onlar yardımcı oluyor" dedi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kampa giren 3'ü kadın toplam 10 kişilik Görme Engelli Judo Milli Takım'ı sporcuları, teknik direktör Hüseyin Üstündağ, antrenör Ömer Faruk Demirci, Demet Yavuz Orhan ve Nurullah Diyarbakır gözetiminde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Yüksek irtifa kampında, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışan sporcular, antrenmanlar kapsamında dik dağlara tırmanıyor. Palandöken sıra dağları arasında en dik olan dağa, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu sıcak havada tempolu bir şekilde tırmanan judocular, zorlu parkuru yaklaşık 2 saatte tamamladı.

Avrupa Şampiyonası için İtalya'ya gideceklerini söyleyen teknik direktör Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Palandöken kampından bir hafta sonra Ankara Eryaman'da toplanacağız. Orada bir 15 günlük kampımız var. Ayın 30'unda İtalya'ya geçiyoruz. İtalya'da Avrupa şampiyonamız var. İnşallah 17 sporcuyla İtalya'ya gideceğiz. Nasip kısmetse takım olarak birinci olmayı düşünüyoruz. Bu arkadaşlarımız görme engelli, J1, J2 olarak geçiyor. Bazıları biraz görüyor, bazıları hiç görmüyor. Bu çocuklarımız geçen gittiğimiz Kazakistan'dan madalya getirdi. Ondan önce Kemer'de uluslararası maçımızda 12 tane madalya aldılar. Şimdi hedefimiz Avrupa, Avrupa'dan sonra kasım ayında dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonasına girdikten sonra hedef tabii ki 2024 Olimpiyatlar. Olimpiyat kotasını toplayan, olimpiyat kotasını geçen olimpiyatlarda yarışacak. Hedefimiz en az 10 kişiyle olimpiyatlara katılmak. Şimdiden onun çalışmalarını yapıyoruz. Erzurum'da olmaktan mutluyuz. Şubat ayında da buraya kampa gelmiştim. Şu an da buradaki antrenman ağırlık çalışması, kondisyon çalışması dağa tırmanışımız var. Bu dördüncü tırmanışımız çocuklar birbirlerine destek olarak zirveye çıkıp ve iniyor. Bu tırmanışlarda topladığımız enerjiyi depoluyor zamanı, yeri geldiğinde kullanacağız."

'DAĞA DÖRDÜNCÜ TIRMANIŞIMIZ'

Damar zayıflığı nedeniyle doğuştan görme engelli olduğunu belirten Merve Uslu ise bu sporu 4 yıldır yaptığını belirtti. 57 kilogram J1 kategorisinde yarıştığını aktaran Uslu, "Bu sene Türkiye'de şubat ayında şampiyon oldum. Mart ayında Hüseyin hocayla tanıştık. Nisan ayında Kemer'de ilk uluslararası madalyamı aldım. Kazakistan'da şampiyon oldum. Şu anda da hedefimiz İtalya'da hem bireysel hem de takım olarak Avrupa şampiyonu olmak. Sonra dünya ve olimpiyat. Antrenmanlarımız zor geçiyor. Dağa dördüncü tırmanışımızı gerçekleştiriyoruz. Ama her işin bir zorluğu var, bu işlerin bizim için iki katı zorluğu var çünkü ben kendi adıma söyleyeyim hiç görmüyorum. Tamamıyla kulaklarım ve hislerimle hareket ederek. Sağ olsun takımda çok az gören bir iki arkadaşlarımız var onlar bize yardımcı oluyor. Zirveye çıkarken ve inerken bir takım halinde çıkıp, takım halinde iniyoruz" diye konuştu. DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

