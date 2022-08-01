Atatürk Üniversitesinin de yer aldığı YÖK Sanal Fuarı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesinin de yer aldığı YÖK Sanal Fuarı başladı

İHA

Atatürk Üniversitesinin de yer aldığı YÖK Sanal Fuarı başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerin ve programların tanıtılmasına yönelik olarak düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı” başladı. Atatürk Üniversitesi de aday öğrencilere yönelik fakülte ve birimlerin tanıtımını yapmak üzere fuardaki yerini aldı.
“Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022” adıyla 13 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen fuarla YÖK, adayların tercih edeceği üniversiteyi ve programı dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefliyor. Fuar vesilesiyle öğrencilere yönelik bir mesaj yayımlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, zorlu bir maratonun ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) göstermiş oldukları başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederek, fuar vesilesiyle öğrencilerin, üniversite ile ilgili merak ettikleri tüm konuları canlı sohbet ortamında üniversitelerin yetkili temsilcilerinden doğrudan ve hızlı bir şekilde öğrenebileceklerinin altını çizdi.
Atatürk Üniversitesi Tanıtım Faaliyetlerine Devam Ediyor
Atatürk Üniversitesinin aday öğrencilere yönelik yapmış olduğu tanıtım faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Rektör Çomaklı; gerek Erzurum’da ikamet eden adaylara yönelik başlatılan Açık Kapı, Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliği gerek web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılan tanıtıcı ve bilgilendirici faaliyetler gerekse de YÖK Sanal Fuarı ile ulusal ve uluslararası öğrencilere ulaştıklarını ve üniversite bünyesindeki tüm çalışmaları ve planlanan projeleri anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.
Tercih süreçlerinin öğrenciler açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, farklı şehirlerden ve kültürlerden binlerce öğrencinin Atatürk Üniversitesi standını ziyaret ederek gerekli her türlü bilgiye uzmanlar aracılığıyla ulaştığını ifade etti. Tüm üniversite adaylarını Salon 1’de yer alan Atatürk Üniversitesi standını ziyaret etmeye davet eden Çomaklı, tercih döneminin tüm adaylar için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Üniversiteler Aday Öğrencilerle Bir Araya Geliyor
Yaklaşık 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen Sanal Fuarda, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecek, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek ve öğrenciler merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla bilgilendirebilecek.
Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkânların anlatılmasının hedeflendiği fuara https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, “CHP Lideri Kılıçdaroğlu şansını hiç zorlamasın! Erzurum’dan ona ekmek çıkmaz” Karataş: “Sadece cağ yer giderler”
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, “CHP Lideri ...
Erzurum’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Görme engelli milli judocular, 3 bin metrelik dağa tırmandı
YEREL HABERLER Görme engelli milli judocular, 3 bin metrelik dağa ...
Aziziye’nin yatırımlarında ikinci perde Yarım Olimpik Yüzme Havuzu yarın hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Aziziye’nin yatırımlarında ikinci perde Yarım Olimpik ...
Türkiye’nin ilk ve tek cağ kebap fabrikası Oltu’da hizmete açıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk ve tek cağ kebap fabrikası Oltu’da ...
Kur’an kursu öğrencileri şehit mezarını ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Kur’an kursu öğrencileri şehit mezarını ziyaret ...
Erzurum'da otomobil takla attı Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da otomobil takla attı Araçta sıkışan 3 kişi ...
Yüzen adalar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı
YEREL HABERLER Yüzen adalar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı
16 akademisyen, kadın-medya ve sosyal medyayı araştırdı
YEREL HABERLER 16 akademisyen, kadın-medya ve sosyal medyayı ...
Erzurum taşıt varlığı açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum taşıt varlığı açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.