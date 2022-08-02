Aziziye’de yatırım seferberliği devam ediyor Aziziye’nin Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna görkemli açılış

Aziziye Belediyesi’nin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı. Dadaşkent Saltuklu Mahallesi’nde konuşlandırılan modern tesisin açılışında birbirinden renkli görüntüler oluşurken, söz konusu yatırım davetlilerden tam not aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın!” sloganını hayata geçirmek için Aziziye’de düğmeye resmen basıldı. Aziziye Belediyesi tarafından yaptırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda hem açılış, hem de miniklerin yüzme eğitimi coşkusu bir arada yaşandı.

Açılış törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanvekili İhsan Karabulut ve AK Parti il yöneticilerinin yanı sıra Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun katıldı. Aziziye Belediyesi Meclis üyeleri, il ve ilçe kadın kolları ile gençlik kolları yöneticileri ile muhtarların da ortak olduğu açılış coşkusunu Erzurum’daki kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri de paylaştı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve halk oyunları gösterileriyle başlayan törenin açılış konuşmasını Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan yaptı. Başkan Orhan, ilçenin gelişimi ve değişimi için başlattıkları yatırım seferberliğinin hızla devam ettiğini söyledi. Yatırım açılışlarında ikinci perdenin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile devam ettiğini dile getiren Başkan Orhan, “Hizmete açacağımız daha birçok yatırımımız var. Doğu’nun ilk ve tek Termal Aquaparkı, Güneş Enerji Santralimiz, Yeşilay Parkı ve millet bahçelerimiz gibi ilerleyen günlerde açılışında buluşacağımız başka yatırımlarımız da var. Onlar da ilçemize ve şehrimize şimdiden hayırlı olsun!” dedi.

Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile Aziziye’de yüzme bilmeyen bir tek çocuk bırakmayacaklarının altını çizen Başkan Orhan, söz konusu yatırım için arsa tahsisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığına da finans desteği için teşekkür eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Bu imkanların bize sunulmasında elbette ki en büyük pay, Liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ındır. Bu hizmetler ve yatırımlar, liderimizin önümüzde açtığı yepyeni ufuklar sayesinde gerçekleşiyor. Zatı devletlerine şükranlarımı sunuyoruz” diye konuştu.

Sekmen’den Aziziye’ye Övgü

AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun’un da selamlama konuşmasıyla katıldığı törende söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediyesine adeta övgüler yağdırdı. Başkan Sekmen, “Erzurum’da öyle güzel işler yapılıyor ki, gerçekten de insan çok mutlu oluyor. Bakınız bu yüzme havuzu çok önemli bir hizmet. Bizim çocuklarımız niye başkalarına ve başka şehirlere imrensin? Elinin altında böyle bir tesis var. Gelsin, yüzme öğrensin. Aileler gelsin, yetişkinler gelsin, burada dilediği gibi vakit geçirsin. Ben Aziziye Belediyemizi kutluyorum. Bakın bir süre önce de Aziziye Belediyesi’nin domates seralarını hizmete açtık. Bunlar çok kıymetli yatırımlar, belediyelerimiz domates üretiyor, sütten yağ üretiyor, peynir üretiyor. Aziziye Belediyemizle işbirliği içerisinde bu yatırımları daha da çok geliştireceğiz, büyüteceğiz. Ben Muhammed Başkanımıza teşekkür ediyorum, kendisini kutluyorum” şeklinde konuştu.

Renkli Görüntüler Oluştu

Açılış konuşmalarının ardından Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun açılış kurdelesi büyük bir coşkuyla kesildi. Protokol ve davetlilerin birlikte gezdiği havuzda, yüzme eğitimi alan çocuklar ise birbirinden renkli görüntüler oluşturdu.

Tesisin açılışına katılan konuklara Ilıca domatesi, semaver çayı ve dondurma ikram edilirken, Başkan Sekmen ve beraberindeki heyet günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen daha sonra Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan’la birlikte Termal Aqupark’ta incelemelerde bulunmak üzere Ilıca’ya geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.