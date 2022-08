Kemal Kılıçdaroğlu: “Erzurum’u 30 milyar dolarlık merkez haline getireceğiz” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Köylere öğretmen gibi cami imamı gibi ziraat mühendisi görevlendireceğiz” “Erzurumlularla kucaklaşmaya ve helallik istemeye geldim” “Hiç kimse endişe etmesin Suriyelileri davulla, zurnayla göndereceğiz” “Her yıl 20 bin aileye ücretsiz büyük ve küçükbaş hayvan dağıtacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmak ve ziyaretlerde bulunmak için Erzurum’a geldi. İktidara gelirlerse Erzurum’u 30 milyar dolarlık merkez haline getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Erzurum ve bu bölgede bulunan iller için havza planlaması yapacağız. Bu bölgenin özel ekonomi bölgesi olarak ilan edilmesi gerekiyor. 9 il ile beraber ortak projeler yapılması gerekiyor. Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Bitlis, Van, Muş ve Bingöl bu bölgede tarım ve hayvancılığın havza merkezi olması gerekiyor. Bölgenin özel yatırım alanlarıyla teşvik edilmesi lazım. Erzurum’u da 30 milyar dolarlık merkez haline getireceğiz. Sadece İstanbul, İzmir büyümeyecek Erzurum da büyüyecek, bu bölge de gelişecek. 85 milyon vatandaşımız beraber olarak büyüyüp gelişeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesiyle beraber grup toplantılarını her hafta farklı ilde yapma kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk grup toplantısını Erzurum’da yaptı. Sabah saatlerinde Erzurum’a gelen Kılıçdaroğlu ilk olarak tarihi Erzurum kongre binasını ziyaret etti. Daha sonra milletvekilleri ile beraber esnaf ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda 13.30’da grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya 120 milletvekili ve Erzurum halkıyla katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu kadim şehrimiz Kurtuluş Savaşı'nın odak noktası ve başlangıç noktasıydı. TBMM’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzurum milletvekiliydi. Dolayısıyla Erzurum’un hem bizim tarihimizde hem de CHP tarihinde özel bir yeri var” dedi.



“Erzurumlularla kucaklaşmaya ve helallik istemeye geldim”

Erzurumluların CHP’ye sempati göstermemesinin nedeninin kendileri olduğunu ve bunun için Erzurum’dan helallik istemeye geldiklerini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi. Ülkemizin problemlerini konuşmak için biz de Erzurum’dayız. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Bu ülkenin kuruluşunda şehitlerimizin kanları var, gazilerimiz var. Bizim parti olarak oturup ülkenin sorunlarını izleyecek halimiz yok. Bu yönde biz de bir karar aldık. Bir yerden başlamamız gerekiyordu. Nereden başlayalım diye konuştuk hepimizin aklına bir kent geldi. Erzurum’dan başlama kararı aldık. Tarihi şehir, kadim şehir, dadaşların şehri Erzurum, bir dönem bölgenin Paris’i olarak adlandırılan şehirdi. Bu kadim şehrimiz Kurtuluş Savaşı'nın odak noktası ve başlangıç noktasıydı. TBMM’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzurum milletvekiliydi. Dolayısıyla Erzurum’un hem bizim tarihimizde hem de CHP tarihinde özel bir yeri var. Sorum şu madem bu kadar önemli ve tarihsel açıdan derinliği bulunan bir kent o zaman neden CHP’ye sempati göstermedi? Neden bir tane bile milletvekili CHP’den çıkarmadı? Önemli bir soru ama bu sorunun cevabını siz değil ben vereceğim. Bu işin sorumlusu ve hatalısı Erzurumlular değil, Cumhuriyet Halk Partililerdir. İğneyi ilk önce kendimize batıracağız. Erzurum’a gelmedik, sofranıza oturup çayınızı, kahvenizi içmedik. Sonra dedik Erzurumlu bize oy versin neden versin kardeşim. İlk önce bir gel şehre oturup dertlerini dinle. Çayını iç, hiçbir şey yapmıyorsan bir cağ kebabını ye. Bunları yapmadık bu nedenle biz Erzurum’a aynı zamanda Erzurumlularla kucaklaşmaya ve helallik istemeye geldik” diye konuştu.



“Hiç kimse endişe etmesin Suriyelileri davulla, zurnayla göndereceğiz”

Konuşmasında Suriyelilere de değinen Kılıçdaroğlu, “Erzurum Kongresi yapıldı ve Cumhuriyet ilk kez burada temeline kavuştu. Türkiye’nin durumu pek parlak değil yeni bir mücadele başlatmak zorundayız. Erzurum’da gerçekleştirilen kongre sıradan bir kongre değildi. Manda ve himayenin kabul edilmediği ve milli iradenin esas kılındığı bir kongreydi. Vatandaşlarımız arasında işsizlikle mücadele edenler var. Bu konuları aşmamız gerekiyor. 3 milyon 600 bin Suriyeli ülkeye geldi. Bunlar da resmi olan sayılar. Bugün Erzurumlu kardeşlerim bana Suriyelileri gönderecek misiniz diye sordu. Hiç kimse endişe etmesin, ırkçılık yapmadan, kimsenin onuruyla oynamadan onları kendi ülkelerine sizlerin takdiriyle davulla, zurnayla göndereceğim” açıklamalarında bulundu.



“Köylere öğretmen gibi cami imamı gibi ziraat mühendisi görevlendireceğiz”

Çiftçilere büyük ölçüde destek sağlayacaklarını da ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bir şeker fabrikası vardı Erzurum’da özelleştirildi. İşçileri kovulmayacak diye söz verdiler sonra o işçilerin işlerine de son verdiler. Şu anda şeker fabrikasında çok dar bir kadro çalışıyor. Türkiye 34 yıl sonra ilk defa yurtdışından şeker ithal etti. Bu bölge tarım ve hayvancılık bölgesi. Çiftçilerimiz için yapacaklarımızı anlatacağım. Çiftçilerimizin aldığı kredilerin ilk bir haftada tüm faizlerini sileceğiz. Havza bazlı planlama yapacağız. Çiftçi ektiği üründen hiçbir şekilde zarar etmeyecek. Ekilen dönümün maliyeti bellidir. Ziraat mühendislerimizin yardımıyla arazide yapılan ekimin maliyeti nedir öğreneceğiz ve çiftçimizin satamadıkları ürünleri kar edecekleri şekilde devlet olarak biz satın alacağız. Çiftçinin elinde olan hiçbir şey haciz edilmeyecek bununla ilgili kanun çıkartacağız. Traktörlerde kullanabilmeleri için çiftçilerimize kırmızı mazot vereceğiz. Köylerde kırsalda nasıl öğretmenler ve köy imamları varsa, ziraat mühendisleri de olacak, veteriner de olacak. Bunların tamamı kamu görevlisi olarak sizlere hizmet edecekler. Kırsalda çalışan kadınlarımızın sosyal güvenlik ücretlerini biz yatıracağız” şeklinde konuştu.



“Her yıl 20 bin aileye ücretsiz büyük ve küçükbaş hayvan dağıtacağız”

Doğu Anadolu Bölgesini tarım ve hayvancılık konusunda üretim merkezi haline getireceklerini de belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Erzurum ve bu bölgede bulunan iller için havza planlaması yapacağız. Bu bölgenin özel ekonomi bölgesi olarak ilan edilmesi gerekiyor. Bu bölge 9 il ile beraber ortak projeler yapması gerekiyor. Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Bitlis, Van, Muş ve Bingöl bu bölgede tarım ve hayvancılığın havza merkezi olması gerekiyor. Bu bölgenin özel yatırım alanlarıyla teşvik edilmesi lazım. Iğdır’a canlı hayvanlar getirilecek oradan canlı hayvan satışları yapılacak ve her yıl orada 20 bin aileye ücretsiz büyük ve küçükbaş hayvanlar dağıtılacak. Yine bu bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için et işleme ve deri işleme tesisleri kurulacak. Bunlarla beraber yem fabrikaları da bu bölgelere kuracağız. Tarım aletleri ve tarımsal ürün paketleme tesisleri, sıvı gübre ve tarım ilaçları da bu bölgelere getirilecek. Bu bölgenin merkezide Erzurum olacak. Tarım ve hayvancılık uluslararası borsası Erzurum’da kurulacak bunun yanında laboratuvarlar ve ticaret merkezleri de Erzurum’da kurulacak. Erzurum tarım ve hayvancılık üretim merkezi olacak. Hayvan atıklarından da sıvı gübre ve enerji üreteceğiz. Ürettiğimiz enerjiyi de çiftçilerimiz ücretsiz olarak kullanacaklar. Erzurum’u 30 milyar dolarlık merkez haline getireceğiz. Sadece İstanbul, İzmir büyümeyecek Erzurum da büyüyecek bu bölge de gelişecek. 85 milyon vatandaşımız beraber olarak büyüyüp gelişeceğiz” dedi.

