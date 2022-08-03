Sıcaktan bayılan kaplumbağaya elleriyle su içirdi

Aras Elektrik arıza ekipleri yoldan geçerken sıcaktan bayılan kaplumbağaya elleriyle su içirerek kendisine gelmesini sağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğu Anadolu Bölgesinde 7 il, 58 ilçede kesintisiz enerji için görev yapan Aras Elektrik arıza ekipleri, Erzincan’ın Tercan ilçesi Yaylım köyüne bağlı Göllüce mezrasından geçerken yolda bayılmış bir kaplumbağa gördü. Ekipler hemen yanlarında ki su şişesinden su vererek kaplumbağanın kendine gelmesini sağladı. Kaplumbağanın doya doya su içmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aras Elektrik Dağıtım Şirketi personeli, sadece insan hayatına değil, doğal yaşama ve yabani hayata da dokunuyorlar.

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