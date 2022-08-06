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Kısır gecesinde arkadaşları, damat ve sağdıcı güle oynaya dövdüler

DHA

Kısır gecesinde arkadaşları, damat ve sağdıcı güle oynaya dövdüler


Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'da, bugün evlenecek olan Muhammet Mücahit Demir için arkadaşları tarafından Kısır gecesi düzenlendi. Oyunların oynandığı gecede hata yapan damat Demir ve sağdıcı güle oynaya dayak yedi.
Oltu´da düğün hazırlığı yapan Muhammet Mücahit Demir için `Kısır gecesi´ düzenlendi. Gecede damat Demir ile sağdıcı Tolgahan Vural ve arkadaşları yüzük, kabak, ateş ve tavuk barı oyunları oynandı. Oyunlarda hata yapanlar gece boyunca kemer ve sopa ile dayak yedi. Dayaktan damat Demir ile Tolgahan Vural da nasibini aldı.  Gecede davul zurna eşliğinde halaylar çeken gençler günler öncesinden hazırlanan birbirinden lezzetli yemekleri yedi. Grup, ayrılık vaktinde ise birbirlerine sarılıp, öperek helallik aldı.
Yediği dayağa rağmen arkadaşları ile gülüp eğlenen damat Muhammet Mücahit Demir, "Büyüklerimiz ve arkadaşlarımız bize eziyet ettiler ama bu gelenek göreneklerimizde var. Kimseye kırılmadık, küsmedik. Biz de onlara böyle yaptık, yapmadıklarımıza da Allah nasip eder evlenirlerse yapacağız. Kısır gecemize katılanlara teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir gece yaşattılar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN
2022-08-06 10:36:43

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