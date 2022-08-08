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Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi

DHA

Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ANKARA ile Kars arasındaki 1310 kilometrelik yolu bir günde tamamlayan Doğu Ekspresi´nde yoğun ilgi nedeniyle 17 Ağustos´a kadar yer olmadığı belirtildi. Doğu Ekspresi ile 'ucuz' veya 'nostaljik' bir yolculuk yapmak isteyenler, biletlerini haftalar öncesi almak zorunda kalıyor.
Ankara´dan hareket eden 371 yolcu kapasiteli Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'u geçip son durağı olan Kars'a 1310 kilometrelik yolculuğunu bir günde tamamlıyor. Doğu Ekspresi Anka´dan her gün saat 18.00'de Kars´tan ise saat 08.00'de hareket ediyor. Yataklı vagonları sayesinde rahatlığı ve yol boyu izlenen eşsiz manzara nedeniyle tren yolculuğu 7'den 70'e birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Uçak ve otobüs biletlerinin pahalı bulan, ya da masalsı bir yolculuk yapmak isteyenlerin ilgi gösterdiği Doğu Ekspresi'nde 17 Ağustos'a kadar yer olmadığı bildirildi.
'FİYATLAR MAKUL'
Ailesi ile Erzurum'dan Ankara'ya giden Nuri Kali, "Erzurumluyum, Ankara'da görev yapıyorum. Treni denemek istedik. Bir de basında çok haberler çıkıyor. Rahat olduğunu düşünüyoruz. Deneyip nasıl gittiğini göreceğiz. Şu anda 3 kişi gidiyoruz. Fiyatlar da gayet makul, uçaklarla mukayese etmek mümkün değil. Bir de trenin emniyet açısından önemi var. Bir diğeri de bir anlamda hızlı trene yolcu sayısı olarak kapasiteyi göstermek açısından bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Ciddi anlamda hızlı tren istiyoruz. Türkiye'nin gelişmesi, hatta doğubatı arasındaki gelişmişlik farkının kapanmasında en önemli bir ihtiyacın lojistik destek olduğuna inanıyorum. Bu da hızlı tren" diye konuştu.
'TREN YOLCULUĞUNU İLK KEZ DENEYECEĞİZ'
Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak için haftalar öncesinden yer ayırttığını söyleyen Demet Gülel, "Artvin'de yaşıyorum. Kızımla kara yoluyla buraya geldik. Buradan Sivas'a trenle gideceğiz. Tren yolculuğunu ilk kez deneyeceğiz. Sivas'a biletler tek kişi 73, öğrenci ise 63 lira oluyor. Otobüs fiyatının nerede ise dörtte bir fiyatı" dedi.
Treni ucuz olduğu için tercih ettiğini belirten Yakup Akcaba ise "Ankara'ya gidiyoruz. Tren daha ucuz, daha imkanlı, 700-800 TL olmuş bir otobüs bileti, biz onu nereden verelim? Trenle tek kişi 132 liraya gidiyoruz. Arada en az 600 lira fark var. 600 lirayı gider orada yeriz" diye konuştu.
İLK YOLCULUK
Yapımına 1920'li yıllarda başlanan, Ankara ile Kars arasındaki demir yolunun Ankara ve Erzurum arası 1949'da tamamlandı ve ilk yataklı vagonla yolculuk gerçekleştirildi. İstanbulErzurum arası başlayan Doğu Ekspresi, Kars bölgesinde Ruslardan kalma hattın birleşmesiyle birlikte 1973´te İstanbulKars arasında hizmete başladı. Uzun yıllar Haydarpaşa'dan Kars'a yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan tren, Ankara-İstanbul hızlı treninin faaliyete geçmesiyle 2012'den itibaren Ankara ile Kars arasında seferlere başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-08-08 10:21:30

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