9 yaşındaki Seher, ayağı alçıda sahneye çıktı



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'daki sevgi evlerinde düzenlenen aşure etkinliğinde 9 yaşındaki Suriyeli Seher Naif'in sahneye alçılı ayakla çıkması duygulandırdı. Sandalyede oturup, ayağının altına tabure konulan Naif, "Ne olursa olsun arkadaşlarımı yalnız bırakamazdım" dedi.

Palandöken ilçesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde aşure etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut, STK temsilcileri ve çocuklar katıldı.

Etkinlikte, sevgi evlerinde kalan çocuklar, ablaları ile yaptıkları dev kazandaki aşureyi davetlilere dağıtırken bir de tiyatro gösteri düzenledi. Aşurenin nasıl ortaya çıktığını anlatan çocuklar, etkinlikte şiirler okudu, dualar etti. İki yıldır sevgi evlerinde kalan Suriyeli Seher Naif de etkinlikte görev aldı. Etkinlikten bir gün önce düşme sonucu ayağı çatlayan Seher, arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Seher ayağı alçıda sahneye çıktı. Sandalyede oturup ayağını da tabureye uzatarak şiir ve dua okuyan Seher Naif, "Tören için bir aydır şiir ve dualar ezberliyorum. Sahneye çıkmasam bu etkinlik eksik kalırdı. Ne olursa olsun, arkadaşlarımı böyle önemli bir etkinlikte yalnız bıraksam çok üzülürdüm" diye konuştu. Naif'in bu hareketi protokol ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-08-11 10:35:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.