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Baba ve 2 oğlu, evlerinin önünde otururken silahlı saldırıda yaralandı

DHA

Baba ve 2 oğlu, evlerinin önünde otururken silahlı saldırıda yaralandı


Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da evlerinin önünde otururken husumetli oldukları Furkan T.´nin silahlı saldırısına uğrayan Abbas Z. ile oğulları Emrah ve Serkan Z. yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen Furkan T., evlerinin önünde oturan Abbas Z. ile oğulları Emrah Z. ve Serkan Z.´ye tabancayla ateş açtı. Bacaklarından vurulan baba ve 2 oğlu, yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Abbas Z. ile oğullarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olayın ardından kaçan Furkan T., polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2022-08-11 12:40:18

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