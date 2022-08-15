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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BB. Erzurumspor - Pendikspor: 0 - 0

DHA

BB. Erzurumspor - Pendikspor: 0 - 0


STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Anıl Usta
BB. ERZURUMSPOR: GöktuğMustafa Akbaş, Süleyman Koç, Mustafa Yumlu, Cengizhan, Orhan, Batuhan, Sefa, Eren Tozlu, Shala (Dk. 84 Özgür Sert), Rosheuvel (Dk.68 Olanare)
PENDİKSPOR: BurakFerhat (Dk. 79 Erhan), Hasan, Erdem, Murat, Thiam, Gökcan (Dk. 79 Ugrai), Muhammed (Dk. 68 Enes), Kappel (Dk. 60 Görkem), Regattin, Nkolica (Dk.60 Ali Han)
SARI KART: Murat (Pendikspor)Spor Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde karşılaştığı ligin yeni takımı Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.27'nci dakikada Erzurumsporlu Orhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ın kucağında kaldı.
37'nci dakikada kaptığı topla Pendikspor ceza sahasına giren Shala, pasını sağdan gelen Sefa'ya verdi. Sefa'nın beklemediği top, auta gitti.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
47'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kappel'in sert şutunda kaleci Göktuğ topu yumruklarıyla uzaklaştırdı. 
58'inci dakikada Eren Tozlu'nun şutunda top defansa çarparak kornere gitti. Erzurumsporlu oyuncuların topun ele çarptığını belirterek penaltı itirazında bulunması üzerine VAR'a gidildi. Yapılan inceleme sonucu oyun devam etti.
69'uncu dakikada Olanare'nin sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Burak, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
81'nci dakikada kazanılan kornerde Regattin ortasını yaptı. Hasan'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
90+1'inci dakikada Erdem'in kısa düşen pasında Eren Tozlu'nun öne çıkan kaleci Burak'ın üzerinden aşırtmak istediği top auta gitti.
Mücadele 0-0'lık skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-08-15 23:11:42

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