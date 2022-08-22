Kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 1 işçi toprak altında kaldı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan Ömer Faruk C.´yi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Karatuş köyünde meydana geldi. Erzincan Belediyesi'ne taşeron olarak çalışan ekipler, köy meydanındaki kanalizasyondaki tıkanma nedeniyle çalışma başlattı. Açılan yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanalda işçiler çalışırken göçük oluştu. İşçilerden Ömer Faruk C. toprak altında kaldı. Ömer Faruk C.´nin, arkadaşlarının müdahalesiyle başı topraktan kurtarılarak nefes alması sağlandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun bir bölümü toprak altından kurtarılan Ömer Faruk C. için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-08-22 17:19:52



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