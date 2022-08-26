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Geleceğin yarış pilotları keşfediliyor

DHA

Geleceğin yarış pilotları keşfediliyor


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından hayata geçirilen 'Mobil Eğitim Simülatörümüz Yollarda' projesi çerçevesinde Erzurum'da 711 yaş grubundaki katılımcılara eğitim verildi. Gençlik Merkezi'nde direksiyon başına geçen çocuklar, Kocaeli karting pistinin yer aldığı mobil simülatörde otomobil sürdü. Proje ile otomobil sporlarını sevdirmek ve bu alanda sporcular yetiştirmek hedefleniyor. 
TOSFED tarafından 7-11 yaş grubundaki ilkokul öğrencilerine yönelik 'Mobil Eğitim Simülatörümüz Yollarda' projesi hayata geçirildi. Motor sporlarında yeni yetenekler keşfetmek ve öğrencilerde motor sporları konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanan projede, eğitim simülatörleri Erzurum Gençlik Merkezi'ne kuruldu. Gençlik merkezlerindeki yaz spor okullarına katılanların ilgi gösterdiği eğitim, TOSFED görevlileri tarafından verildi. Kocaeli karting pistinin yer aldığı mobil simülatörde direksiyon başına geçen çocuklar, yarış otomobili sürmenin heyecanını yaşadı. Çocuklar, yeteneklerini sergileyip, görevlilerden puan almaya çalıştı. 
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, TOSFED'in amacının çocukları otomobil sporlarıyla buluşturmak olduğunu belirterek, "7 ila 11 yaş arasındaki çocuklara otomobil sporlarını tanıtmak, onları bu sporla buluşturmak için proje yürütülüyor. Otomobil sporlarının sevilmesi, bu branşta yeni sporcuların yetişmesi amaçlanıyor. Erzurum'da çocuklarımızdan yoğun bir ilgi var. TOSFED'in kurduğu eğitim simülatörüyle çocuklarımız piste otomobil kullanıyor gibi heyecanı yaşıyorlar. Amacımız 250'ye yakın çocuğumuzu bu simülatörle buluşturup, otomobil sporlarını tanıtmak" dedi.
Eğitime katılan çocuklardan Mesude Buzkıran (11), zor ama eğlenceli olduğunu söyledi. Cemre Yüsra Camcı (9) ise "Araba sürmek çok güzel, otomobiller çok hızlı. Sanki gerçek bir araba sürüyormuş gibi oldu. İlerisinde iyi bir pilot olacağıma inanıyorum" diye konuştu.
Ejder Off-Road Kulübü'nden Murat Altun, çocuklara tecrübeleriyle yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, eğitimde belirli dereceler alanların gelecekte TOSFED'in pilotu olabileceklerini ifade etti. Altun, Erzurum'dan başarılı sürücüler çıkacağını da sözlerine ekledi.
Anadolu Kadın Offroad ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İlknur Yalçın, eğitim simülatörüne kız çocuklarının ilgisinin sevindirici olduğunu dile getirdi. Yalçın, bu tür eğitimlerle gelecekte daha fazla kadın sporcu olacağını umut ettiğini kaydetti.
Anadolu Kadın Offroad ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı İlknur Semiz ise eğitimde kız çocuklarının yetenekleriyle dikkat çektiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-08-26 09:57:28

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