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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Boksör' ile bu kez gelin gitti, 'Hayatımın şampiyonluğu' dedi

DHA

'Boksör' ile bu kez gelin gitti, 'Hayatımın şampiyonluğu' dedi


Tugay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da sınıf öğretmeni ve aynı zamanda Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atıcılık Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu (41), turnuvalara katıldığı 'Boksör' adlı beyaz atına bu kez gelin olarak bindi. Hayatını birleştirdiği Erol Yörenç´in evine beyaz gelinlikle at sırtında giden Okuyucu, "Bu hayatımın şampiyonluğu oldu" diye konuştu.
Erzurumlu NimetMükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyüğü olan Ayşe Melek Okuyucu, Yakutiye ilçesindeki Veysefendi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor. Aynı zamanda milli judocu olan Okuyucu, 10 yıl önce biniciliğe gönül verdi. Geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Okuyucu, 4 yıl önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kurdu. 100 sporcusu bulunan kulüpte erkek ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu, katıldığı yarışlarda erkek rakiplerinin bile korkulu rüyası oldu. Türkiye'nin ilk kadın atlı okçuluk takımını kuran Okuyucu, son katıldığı şampiyonada rekor kırdı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2931 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarı final bölge eleme müsabakalarına kulübü adına yetişkinler kategorisinde yarışan Okuyucu, aldığı 32.37 toplam puanla kadınlarda yeni bir rekora imza attı.
ATINA BİNİP 'YA NASİP' DEDİ
Okuyucu, turnuvalarda çok sayıda madalya kazandığı `Boksör´ adlı atına bu kez gelinliğiyle bindi. Okuyucu, 'Ya nasip' diyerek bindiği atıyla hayatını birleştirdiği iş insanı Erol Yörenç'in evini tuttu. Okuyucu, baba evinden, kendisine eşlik eden atlılarla elinde taşıdığı Türk bayrağı ile yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Aziziye ilçesinde oturan Yörenç'in evine gitti. Bu yolculuğun bir kısmını gelin arabası bir kısmını at sırtında geçiren Okuyucu'yu evinin önünde ailesi ve arkadaşları ile karşılayan Yörenç, (40), "O bir şampiyon. Meleğim evine kendine yakışır bir şekilde geldi" dedi.
Eşinin de iyi bir binici olduğunu belirten Ayşe Melek Okuyucu, "Erol, iş hayatının yanında at besliyor ve iyi de bir binici. Tanışmamız at sevgisi ile başladı. Tüm şampiyonluklarıma ortak olan Boksör'e bir gün gelinlikle bineceğim aklıma gelmezdi. Bu hayatımın şampiyonluğu oldu" diye konuştu (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-08-29 10:53:19

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