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Sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kalp krizinden yaşamını yitirdi

DHA

Sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kalp krizinden yaşamını yitirdi


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)SURİYE'deki görevini tamamladıktan sonra izinli olarak memleketi Erzurum'a gelen Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Yerdelen (27) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamanı yitirdi. Yerdelen düzenlenen törenle toprağa verilirken, cenazede oğlunun fotoğrafını öpen Nuri Yerdelen gözyaşlarını tutamadı.
Tunceli'de 51'inci Komando Tugay Komutanlığı 2'nci Tabur Komutanlığı'nda görevli Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Yerdelen, Suriye'deki görevinin ardından izin alıp memleketi Erzurum'daki ailesinin yanına geldi. Mustafa Yerdelen, 27 Ağustos günü, 3 kız kardeşi ve babası ile Pasinler ilçesindeki kaplıcalara gitti. Dönüş yolunda otomobili kullanan Mustafa Yerdelen, kendini iyi hissetmediğini ve göğsünün ağrıdığını belirtti. Direksiyonun başına geçen baba Nuri Yerdelen, geldikleri Erzurum'da oğlunu muayene için bir özel hastaneye götürdü. Burada yapılan muayenenin ardından taburcu edilen Yerdelen evine gönderildi. Mustafa Yerdelen, aynı günün gecesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii´nde Mustafa Yerdelen için cenaze töreni düzenlendi. Askerin taşıdığı oğlunun fotoğrafını öpen Nuri Yerdelen, gözyaşlarını tutamadı. Yerdelen'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Mustafa Yerdelen'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları da gözyaşlarına boğuldu.
Mustafa Yerdelen´in cenazesi, Müftü Şahin Yıldırım´ın kıldırdığı cenaze namazının ardından 2013 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren annesi Asuman Yerdelen'in yanına defnedildi.
Bekar olan Mustafa Yerdelen´in 7 yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-08-29 14:19:52

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