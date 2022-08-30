Kadın Off- Road pilotları, Palandöken'in zirvesinde dev Türk bayrağı açtı



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUMLU kadın OffRoad pilotları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Palandöken'in zirvesinde dev Türk bayrağı açarak kutladı.

Erzurum´da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Hastaneler Caddesi´nde tören düzenlendi. Törene protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören geçişinde bedensel engelli Yasin Karbuz (37) da asker kıyafeti ve sırtındaki Türk bayrağıyla yürüdü. Karsuz, her bayramda askerlerin arkasından sırtında bayrakla tören alanından geçiş yaptığını belirterek, "Allah devletimizi, vatanımızı ve askerimizi, polisimizi korusun. Bayram geceleri heyecandan uyuyamıyorum. Bugün de güzel bir tören oldu. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Törenleri izlemeye boya sandığı ile katılan Suriyeli İbrahim Naif (9) ise elindeki Türk bayrağını sallayarak diğer çocuklarla bu mutluluğa ortak oldu. Naif, "Bugün okullar tatil olduğu için ben de ayakkabı boyamaya çıktım. Ama törenler hoşuma gidince işe bir süre ara verdim" dedi.

Törenlerden sonra Erzurumlu kadın Off-Road pilotları araçları ile kent merkezinde tur atarak 4 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne çıktı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımındaki Küre Kafe´nin bulunduğu alana araçları ile çıkan çoğunluğu kadınların oluşturduğu Off-Road pilotları, yanlarında getirdikleri 120 metre uzunluğundaki Türk bayrağını açarak dalgalandırdı. Bayrak sevgisinin Türklerde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı İlknur Yalçın, "Tören alanında geçiş yapan 120 metre uzunluğundaki Türk bayrağını özel yapım araçlarımızla Palandöken'in zirvesine çıkardık ve burada dalgalandırdık. Herkesin bayramı mutlu olsun" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-08-30 16:09:52



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