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Hukukçular uyardı: İsim değişikliği değil düzeltme

DHA

Hukukçular uyardı: İsim değişikliği değil düzeltme


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Barosu avukatlarından Selçuk Yıldız, e-Devlet üzerinden ad ve soyadı yanlış yazımların düzeltilmesi imkanını yanlış anlayanların, nüfus müdürlüklerinin iş yükünü artırdığını söyledi. Yıldız, kiminin sevdiği futbolcunun kiminin de hayranı olduğu sanatçının adını almak istediğini belirterek, "Sanki isteyen herkes istediği her ismi ve soy ismi şartsız değiştirebilecek algısı oluştu" dedi.
5490 sayılı 'Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda 17 Ekim 2017 ve 06 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan düzenlemelerle mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliğinin yapılabileceğinin duyurulmasının ardından özellikle sosyal medyada yanlış algı oluşturulduğunu belirten avukat Selçuk Yıldız, "Sanki isteyen herkes istediği her ismi ve soy ismi şartsız değiştirebilecek gibi kimi sevdiği futbolcunun kimi hayranı olduğu sanatçının ismini ve soy ismini almak için e-Devlet'te başvuru yaparak isim ve soy ismini değiştirmek istemektedir. Ancak mevcut hukuki düzenlemeyle ulaşılmak istenen gaye bu değildir. İsim ya da soy ismin değiştirilmesinin talep edilebilmesi için belli koşulların taşınması gerekmektedir. Öncelikle ad veya soyadında; yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanımından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan örneğin; Yasmin-Yasemin, Memet-Mehmet, Külsüm-Gülsüm ya da genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen Yosma, Pumpul, Şehriye, Zeytun gibi isimler başvuru yapabilir" diye konuştu.
Şartların taşınması halinde yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklerine ya da e-Devlet üzerinden başvuru halinde, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla 1 kereye mahsus, mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine olanak
sağlandığını hatırlatan avukat Yıldız, "Bunun haricinde yapılan başvurular olumsuz olarak değerlendirilecektir. Zira isim ya da soy ismini değiştirmek isteyen kişiler, haklı gerekçelerle asliye hukuk mahkemelerinde dava açmaları gerekmektedir. Açılan davada mahkeme gerekçenin haklılığını araştırdığı gibi isim ve soy ismini değiştirmek isteyen kişilerin belli suçlardan aranıp aranmadığını emniyet kayıtlarından sorgulayarak karar vermektedir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-09-02 10:37:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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