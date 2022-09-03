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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlk görev yerine giden Özge öğretmen, kazada hayatını kaybetti (2)- Yeniden

DHA

İlk görev yerine giden Özge öğretmen, kazada hayatını kaybetti (2)- Yeniden


Sayın yazı işleri müdürlerine,'İlk görev yerine giden Özge öğretmen, kazada hayatını kaybetti' başlıklı haberimizi, Özge Kılıç'ın öğrenim gördüğü üniversitenin farklı olması ve Gamze Yavuz'un kuzeni değil kardeşi olması nedeniyle kaynağından yapılan düzeltmelerle yeniden veriyoruz.-----------------------------------------------Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Hınıs ilçesine, ana sınıfı öğretmeni olarak atanan Özge Kılıç (26), babası ve ablasıyla ilk görev yerine giderken kazada yaşamını yitirdi. Yaralanan baba Hüseyin Kılıç (56) ile abla Gamze Yavuz (32) ise hastanede tedaviye alındı. 
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Isparta'da yaşayan Özge Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceki gün yaptığı atamalar sonucu Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Kongor Mahallesi´ne ana sınıfı öğretmeni olarak atandı. Büyük sevinç yaşayan Kılıç, kendisi gibi öğretmen olan ablası Gamze Yavuz ve babası Hüseyin Kılıç'la birlikte yola çıktı. Baba Kılıç'ın kullandığı 32 HK 067 plakalı otomobil, Hınıs'a bağlı Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, yolun karşı şeridine geçerek tarlaya doğru takla attı. Baba Hüseyin Kılıç ile Gamze Akyol'un yaralandığı kazada Özge Kılıç, hayatını kaybetti. Özge Kılıç'ın cenazesi, Erzurum'a getirilirken, baba ile diğer kızı, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sol kolu kırılan Hüseyin Kılıç, ameliyat edilirken, sağ koluna darbe alan Gamze Yavuz'a tedbir amaçlı atel takıldı. Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Özge öğretmenin babası ve ablası ile yakından ilgilenip, sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler aldı. 
Özge Kılıç'ın, 2 yıl önce özel üniversitenin sağlık fakültesi çocuk gelişimi bölümünden mezun olduğu ve öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi aldığı öğrenildi. 
Kılıç ailesi ile yakınlarının cenaze ve yaralıları almak üzere Isparta'dan yola çıktıkları belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-09-03 16:24:41

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