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Erzurum'da altın kemer Kenan Gör'ün oldu

DHA

Erzurum'da altın kemer Kenan Gör'ün oldu


Murat AYDIN / TORTUM, (Erzurum), (DHA)ERZURUM´un Tortum ilçesinde yapılan 132'nci Geleneksel Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri´nde başpehlivanlığı finalde Rıza Yıldırım´ı mağlup eden Kenan Gör kazandı. 530 güreşçinin katıldığı nefes kesen güreşlerde meydan ağalığı açık artırmasında 120 bin lira bağış ile iş insanı Ömer Düzgün oldu. 
Erzurum´un Tortum İlçe Belediyesi´nin ev sahipliğinde yapılan 132'nci Geleneksel Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı aynı zamanda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü antrenörü olan Kenan Gör kazandı. 530´u aşkın güreşçi er meydanına çıktı. Tortum Belediyesi Güreş Kulübü antrenörü 70 kiloda birinci olan Bilal Çakmak, 4 yaşındaki oğlu Zekeriya Çakmak´la birlikte peşrev çekti.
Türkiye´nin değişik illerinin yanı sıra, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Acara Özert Cumhuriyet'inden güreşçiler kıyasıya mücadele etti. Erzurum Valisi Okay Memiş, Azerbaycan Milletvekillerinden Zafer Mammadov, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, iş insanları, Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Battal Alpkılıç ve çok sayıda davetli müsabakaları izledi.
Vali Okay Memiş, ata sporumuz güreşin Erzurum´da çok sevildiğini ve bu sporun yaşatılmasında gayret gösteren ve destek veren herkese teşekkür ederek, güreşçilere başarı dileğinde bulundu. Vali Memiş, "Pandemiden önce ara verdiğimiz organizasyona şimdi yeniden başladık. Güreş bizim ata sporumuz, gençler ve çocuklar için çok önemli ve dünyada iddialı olduğumuz bir alan. Bu yıl bu organizasyonun 132'ncisini düzenliyoruz. Bir asırdan fazla olduğu için çok önemli ve çok değerli buluyoruz. Erzurum aynı zamanda bir spor ve sporcu kenti. Sporda Türkiye'de birinci sıralarda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Toplamda 90 kilometrelik pist uzunluğu, yüksek ittifak kamp merkezi içerisinde her yıl başta büyük takımlar olmak üzere birçok takımı misafir ediyoruz. Yüzme havuzumuzda yine Avrupa ülkelerinden çok sayıda sporcu Erzurum'a gelip antrenman yapıyor. Erzurum tesisleri ve kış sporları ile ve diğer spor alanlarıyla da çok iddialıyız. İmkanlarımız tesislerimiz çok iyi bu imkanları, tesisleri bize sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Er Meydanını dolduran güreş severlerin heyecanla izlediği, davul zurna eşliğinde kıran kırana geçen Karakucak ve Altın Kemer Başpehlivanlık maçlarını sunan Doğunun Baş cazgırı Fuat Özbay yine davetlileri ve Er Meydanını dolduranları coşturdu. Alanın Türk bayrakları ile süslendiği organizasyonda Özbay, manileri, şiirleri ve dizeleri ile güreş severlere unutulmaz anlar yaşattı.
Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, göreve geldiklerinden beri Tortumlular için hizmeti şiar edindiklerini belirterek, "Ata sporumuz güreşi seviyoruz. İlçe ve yöre halkımızda ata sporumuzu seviyor. İlçemiz pehlivan yatağı. Güreşte, Büyükşehir Belediyemiz ile Türkiye çapında ilimizi temsil ediyoruz. İlçemizde çok güzel güreşler oldu. Halkımız yoğun ilgi gösterdi. Er meydanımız adeta festival alanına döndü" dedi.
YENİ GÜREŞ AĞASI ÖMER DÜZGÜN
132'inci Geleneksel Uluslararası Altın Kemer Karakucak güreşlerinin ağalığı için iş insanları kıyasıya yarıştı. Açık artırma sonucu 120 bin TL ile Erzurumspor F.K.'nın eski başkanı Ömer Düzgün güreş ağası oldu. Eski güreş ağası Zeki Ünal, ağalık görevini Ömer Düzgün´e devretti.
BAŞPEHLİVAN KENAN GÖR
Kıran kırana geçen Başpehlivanlık müsabakalarının finalinde Kenan Gör ile Tokat´tan Rıza Yıldırım karşılaştı. Müsabakadan galip çıkan Kenan Gör, başpehlivan oldu. Başpehlivan Gör, er meydanında büyük ilgi görürken, altın kemeri göğsüne taktı. Güreşlerin başhakemliğini olimpik hakem Yusuf Sadri Kishalı yaparken, başpehlivanlık maçında Fatih Hikmet Sevim ile Arif Akyüz görev yaptı. Müsabakaların ardından tüm boylarda ilk üçe giren güreşçilere madalya ve para ödülü verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Altın kemerin görüntüsü 
Miniklerin peşrev çekimleri
Güreşlerden detaylar 
-Tribünlerden detaylar
-Zeki Önal röp (geçen yılın meydan ağası)
-Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider röp 
-Ağalık seçiminden görüntü 
-Başpehlivan güreşi 
-Altın kemer  takdimi 
-Baba oğul peşrevi
 
(DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Tortum Murat AYDIN
2022-09-04 10:46:10

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