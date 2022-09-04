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Erzurum'da 'rahvan at' heyecanı; kadınlardan büyük ilgi

DHA

Erzurum'da 'rahvan at' heyecanı; kadınlardan büyük ilgi


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde 2'nci düzenlenen Geleneksel Rahvan Atları Koşusu'nda, renkli anlar yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanında getirilen atların yarıştığı koşuya, erkeklerin yanı sıra kadınlar da büyük ilgi gösterdi.
Yakutiye Belediyesi'nin kırsal Umudum Mahallesi'nde yaptırdığı Rahvan At Koşu Tesisleri'nde, 2'nci kez Geleneksel Rahvan Atları Koşusu yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen atların yarıştığı koşuyu; Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve çok sayıda katılımcı seyretti. Erkeklerin yanı sıra kadınların da büyük ilgi gösterdiği koşuda, renkli anlar yaşandı.
İnsanlık tarihinde ilk olarak Türklerin atları ehlileştirdiğini belirten Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Kaşgarlı Mahmut, Divan-ü Lugati't-Türk'te 'At, Türkün kanadıdır' diyerek, bunu en güzel biçimde ifade etmiştir. Çok eski bir ırk olan rahvan atlar, Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türklerle gelen gerçek Türk atlarıdır. Orta Asya'dan göç hareketleri ile Anadolu'ya gelen rahvan atlar, Selçuklu ve Osmanlılarca da korunarak, günümüze kadar ulaşmıştır. Bu atlarla yapılan yarışlar, düğün ve panayırların en gözde faaliyetlerinden biri haline gelmiş ve bu sayede asırlık bir gelenek günümüze kadar taşınmıştır" dedi.
TOPLAMDA 9 KATEGORİDE KOŞU YAPILDI
Rahvan at geleneğinin Erzurum'da asırlardır yaşatıldığını hatırlatan Uçar, "Bizler de Yakutiye Belediyesi olarak bu ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla böyle bir tesisi yaparak, geçen yıl hizmete açtık. Geçen yıl ilk yarışları da büyük bir coşku ile gerçekleştirdik. Yapımını tamamen kendi imkanlarımızla tamamladığımız tesislerimiz, ülkemizin bu alandaki en iyi tesislerinden biri olarak sporseverlerimizin hizmetine sunuldu. Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen 70 atlı, toplam 9 kategoride koşu yaptı" ifadelerini kullandı.
Erzurum Valisi Okay Memiş de "Rahvan at yarışı, çok spesifik bir alan. Bu at hayvanları o kadar güzel, o kadar özel, o kadar değerli ki; ayrı bir kültür gerçekten. Bundan 150 yıl önce trenleri saymazsak, karada atlar tek ulaşım aracıydı. Onun için çok değerliler. Ayrıca at biniciliği de ayrı bir kültür. Hem batıda hem kendi medeniyetimizde, Türk-İslam kültüründe çok önemli bir yeri var" dedi.
BİRİNCİLER BELLİ OLDU
Baş kategorisinde Gaziantep'ten 'Boeing' isimli atı ile Mehmet Çiçektaş, Baş Altı kategorisinde Gaziantep'ten 'Deli' isimli atı ile Ali Çalı, Büyük Orta kategorisinde Ordu'dan 'Saçsız' isimli atı ile Sezgin Yeniyurt, Küçük Orta kategorisinde Diyarbakır'dan 'Fecra' isimli atı ile Şeref Ömeroğlu, Deste kategorisinde Diyarbakır'dan 'Yıldızhan' isimli atı ile Nevzat Lali, Dörtlü Taylar kategorisinde Mardin'den 'Sarraf' isimli atı ile Abdulbaki Özgün, Üçlü Taylar kategorisinde Gaziantep'ten 'Banko' isimli atı ile Ercan Öden, İkili Taylar kategorisinde Erzurum'dan 'Nazlı' isimli atı ile Murat Haki, Beşli Taylar kategorisinde Gaziantep'ten 'Savcı' isimli atı ile Orhan Ömeroğlu birinci oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-09-04 17:28:09

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