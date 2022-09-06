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Fotokapanlar ormanın gözü oldu; yasa dışı faaliyetler de tespit edildi

DHA

Fotokapanlar ormanın gözü oldu; yasa dışı faaliyetler de tespit edildi


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'de olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ormanlar da belirli noktalara takılan fotokapanlarla 24 saat aralıksız korunuyor. Son 1 yılda, 86 bin 412 görüntü yakalandığını belirten Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, birçok yasa dışı faaliyetin de tespit edilerek, suç zaptı ile savcılığa intikal ettirildiğini söyledi.
Yaban hayvanlarının da sık sık yakalandığı fotokapanların teknolojiden daha fazla istifade ederek maliyetleri azaltmak ve zaman kayıplarını engellemek için 2021'den itibaren harekete duyarlı olanları kullanılıyor. Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan sorumluluk alanlarında toplam 655 bin hektar ormanın bulunduğunu söyledi. Hareket ve ısı sensörlerinden sağlanan görüntü ve videoların, makineler arası haberleşme (M2M) yöntemi ile aktarılıp yapay zeka tarafından işlenerek ilgili orman işletme şefine 0,07 saniyede e-mail gönderildiğini vurgulayan Ayatay, "Orman Genel Müdürlüğü olarak ormanlarımızı korumak, izlemek, yasa dışı faaliyetleri engellemek, orman suçlarına karşı anında ve olay yerinde müdahale edebilmek amacıyla Ormanları İzleme Koruma Entegre Müdahale (ORİKEM) Projeleri kapsamında yerli ve milli yapay zeka ile suç tespiti yapan teknolojiler geliştirmekte. Fotokapanlar üzerine entegre edilen sistem ile geliştirilen teknoloji, 2021 yılından itibaren Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahalarında toplam 30 adet fotokapan kurularak uygulanmıştır. Ayrıca 2022 yılı programında bulunan 20 fotokapan da Bölge Müdürlüğümüz ormanlarında çeşitli alanlara ilave olarak kurulacaktır. Fotokapan ile son 1 yılda bin 992 adet insan görüntüsü, 3 bin 444 adet hayvan görüntüsü,  2 bin 983 adet araç görüntüsü ve 77 bin 743 adet ham yani dal kırılması, ağaç gölgesi gibi doğal olaylar olmak üzere toplam 86 bin 412 adet görüntü yakalamıştır. Yani ormanlarımızda yaprak düşse haberimiz oluyor. Fotokapanın yakaladığı görüntü 0,07 saniyede görevli personele iletiliyor ve olay yerine gitmesi sağlanıyor" diye konuştu.
'ORMAN SUÇLARINDA AZALMA VE ANINDA MÜDAHALE SAĞLANDI'
Yerli ve milli yapay zeka destekli foto kapanlarda; insan, hayvan, araç ve iş makinesi türüne göre alarm oluşturup ve aynı zamanda orman suç aletlerini, canlı-cansız nakil vasıtalarını tanımlayarak, öncelikli alarm sınıflarının belirlendiğini ve plaka tanımlama yapıldığını kaydeden Ayatay, şöyle devam etti:
"Kesme, nakil, açma, yangın, otlatma, taşıma, kaçak avlanma ve bunun orman suçlarında koruma sağlayan fotokapanlar ile aynı zamanda insan, kaynak ve zaman tasarrufları da sağlanmaktadır. Bölge müdürlüğümüzde kurulumu gerçekleştirilen fotokapanlar ile orman suçlarının oluşmasında azalma, yasa dışı orman faaliyetlerine olay yerinde ve anında müdahale sağlanmıştır. Düzenlenen suç zabıtlarında, fotokapanlardan elde edilen görüntüler suç delili olarak kullanılmaktadır. Ormanlarda foto kapan kullanımının yaygınlaşması ile gözle görülebilir ve ölçülebilir şekilde toplumsal bilinçlenme, farkındalık oluşumu ve caydırıcılık etkilerinde artış beklenmektedir."
'RİSKLİ BİR DÖNEM YAŞIYORUZ'
Doğu Anadolu Bölgesi'nde uzun bir süredir yağış olmadığını, yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle de otların kuruduğunu sözlerine ekleyen Ayatay, şunları kaydetti:
"Yağışlar uzun bir süredir yağmamakta, dolayısıyla otlar kurudu. Ormanlık alanlarımızın içindeki otların da kuruması vesilesiyle tabi çobanlarımız otlak alanlara gitmekte vatandaşımıza her ne kadar da piknik yasak desek de, piknik yapan ve ateşini söndürmeden ayrılan insanlar da olduğu tespit edilmektedir. Onun için özellikle son zamanlarda orman yangınları açısından hassas bir döneme girdiğimizden dolayı vatandaşlarımızdan biraz daha dikkatli olmalarını istirham ediyoruz çünkü riskli bir dönemi yaşıyoruz. İnşallah bu dönemde herhangi bir orman yangınına sebebiyet vermemelerini canı gönülden istiyoruz. Halkın olası bir durumda orman yangını görmeleri halinde 177 orman yangın ihbar hattı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber bırakmaları orman yangınlarının önlenmesi açısından isabetli olacaktır." (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-09-06 11:34:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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