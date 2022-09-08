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Önce egzersiz yaptırdı sonra önemini anlattı

DHA

Önce egzersiz yaptırdı sonra önemini anlattı


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin uzman fizyoterapisti Özge Kalaycı, 'Halk Sağlığı Etkinlikleri'nde katılımcılara egzersiz yaptırdı. Kalaycı, düzenli fiziksel aktivite ve egzersizin, kanserin tedavisine de olumlu etkisi olduğunu söyledi. 
Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 'Halk Sağlığı Etkinlikleri' düzenlendi. Rektörlük mavi salondaki etkinlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin uzman fizyoterapisti Özge Kalaycı, 'Düzenli fiziksel aktivite egzersizler' konusunu anlattı. Kalaycı, salondaki izleyicilerden ayağa kalkmalarını isteyerek yaklaşık 2 dakika süreyle egzersiz yaptırdı. Konuşması sırasında da büro çalışanlarının yapabilecekleri hareketlerden örnekler gösteren Kalaycı, Hipokrat ve İbn-i Sina'nın, egzersizin önemine değindiklerini belirterek, insan anatomisi ve fizyolojisine gayet uyumlu olduğunu savunduklarını söyledi. 
ÖLÜME YOL AÇAN RİSK FAKTÖRLERİNDE HAREKETSİZLİK, 4'ÜNCÜ SIRADA
Pandeminin etkili olduğu yıllarda ve sonrasında hareketsiz yaşamın arttığına dikkat çeken Kalaycı, "Düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı bir yaşam tarzı sedanter yaşam Covid´le beraber ne yazık ki toplumda artış göstermiştir. Bu hareketsizliğin artması kronik hastalıkları da olumsuz etkilemiştir. Hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerinin başında kanser gelmektedir. Kalp-damar hastalıkları ne yazık ki görülmektedir. Hareketsiz yaşama sahip olan kişilerde yine obezite, tip 2 diyabet ile beraber de ciddi hormonal bozukluklara sebep olduğu görülmüştür. İlerleyen yaşlarda osteoporoz kemik erimesi gibi daha sağlıksız bir yaşlılığa doğru bizleri götürmektedir. Yaptığım araştırmalarda ölüme yol açan risk faktörler arasında yüksek tansiyon, sigara, yüksek kan şekeri gibi rahatsızlıkları görmekteyiz. Fiziksel hareketsizliğin 4'üncü sırada olduğu görülmektedir. 3,2 milyon insanın ölümüne sebep olan faktörler arasında görülmektedir fiziksel hareketsizlik" dedi.  
'KANSERE ETKİSİNİN İYİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ' 
Egzersizin, kanser tedavisinin yan etkilerini azalttığını, kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi sonrası iyileşme sürecine yardımcı olduğunu anlatan Kalaycı, şunları söyledi:
"İngiltere'de yeni yapılan bir çalışmada 806 kişilik bir çalışma grubunda akciğer kanseri hastalarını ameliyattan önce fiziksel aktivite programı almışlar. Hastalara, orta düzeyde aerobik ve egzersiz yaptırmışlar. Akciğer kanseri ameliyatından sonra görülebilecek komplikasyonlarını yüzde 50 oranında azaldığı görülmüş. Hastalar ameliyattan sonra daha iyi bir şekilde yaşamlarına dönmüşlerdir. Prostat kanseri yine akciğerden sonra erkekler yaşamını etkileyen hastalıkların ikinci sırasındadır. Yine bu hastalarımız da düzenli bir şekilde aerobik egzersiz yaptırılmış, sonrasında bu egzersiz ile beraber kan şekerlerinde ciddi düzeyde düzelme, kolesterol düzeylerinde yine düzelme olduğu görülmüştür. Kemik kalitelerini ve iskelet kas sisteminin daha da güçlendirdiği görülmüştür. Meme kanserinde ise yılda ortalama 227 bin kadında meme kanseri ne yazık ki görülmektedir. Bu oran 40 bin kadında ise ölümle sonuçlanmaktadır. Yine bayanlar iki gruba alınmış, bir gruba yüksek düzeyde fiziksel aktivite gösterilmiş, diğer gruba da daha düşük düzeyde yüksek düzeyde fiziksel aktivite yaptırılmış. Yüksek oranda fiziksel aktiviteler yaptırılan bayanlarda meme kanseri risk faktörlerinin azaldığı görülmüştür. Böylelikle egzersizin kansere de etkisinin iyi olduğunu görmekteyiz. Onun için fiziksel aktivite doğumdan itibaren sağlıklı yaşamın en vazgeçilmez bir parçasıdır. Düzenli olarak egzersiz yapmak sağlık açısından geleceğe iyi bir yatırım yapmaktır. Daha sağlıklı bir vücut, daha sağlıklı bir yaşlılık, daha sağlıklı bir zihin, daha iyi bir sosyal hayat, fiziksel aktivite, doğumdan itibaren sağlıklı yaşamın en vazgeçilmez parçasıdır çünkü sağlık kaybedilmesi en kolay bir kere de kaybedince yerine koyması en zor olan şeylerden biridir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-09-08 10:49:27

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