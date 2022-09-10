Süpriz yumurtadan 'metamfetamin' çıktı

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Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da hırsızlık ihbarına giden polis, pencereden girdiği dairede 1'i kadın, 2 kişiyi gözaltına aldı. Arama yapan polis, sürpriz yumurta kutusunda bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Aziziye ilçesinde devriye gezen mahalle bekçileri, Selçuklu Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın bodrum katına pencerenin camını kırarak giren 1'i kadın 2 kişiyi gördü. Hırsızlık şüphesiyle bekçilerin destek istedikleri adrese polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kapıyı açan olmayınca kimsenin oturmadığı daireye camı kırık pencereden içeri girdi. Polis ekipleri, boş olarak bilinen dairede, odaların birinde çekyatta yatan 1'i kadın, 2 kişiyle karşılaştı. Şüphelilerin üzerlerini arayan polis odadaki aramada çakmak gazı, 1 bıçak, uyuşturucu kullanımına yarayan malzemelerle su dolu kova buldu. Sehpanın üzerindeki plastik 'sürpriz yumurta' kutusunu gören polis, "Ne var bunun içinde sürpriz yumurta?" diyerek açtı. Kutudan bir miktar metamfetamin çıktı. 2 şüpheli ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-09-10 11:36:07



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