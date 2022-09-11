Engelliler, hobi bahçesine ektikleri sebzeleri hasat etti



Salih TEKİN/ERZURUM,(DHA)-ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nce oluşturan 'Engelsiz Hobi Bahçesi'nde domates, salata, biber gibi sebzeler eken 60 engelli birey, yetiştirdikleri ürünleri hasat etti. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, "Erzurum'daki engelsiz hobi bahçesi, Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışma" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nce engelli bireyleri, toprakla buluşturmak için 'Engelsiz Hobi Bahçesi' oluşturuldu. Merkezdeki çeşitli engelli gruplarından 60 kişi, ilkbaharla birlikte hobi bahçesine rengarenk çiçekler ile domates, salata, biber gibi sebzeler ekti. Görevlilerin yardımı ile ektikleri ürünlere yaz boyu bakan engelli bireyler, eylül ayıyla birlikte hasat yaptı. Engelli bireyler, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile birlikte ektikleri ürünleri topladı. Hobi bahçesinde biber ektiğini belirten Abdulkadir Küleci, "Burası adeta bizim evimiz gibi oldu. Hobi bahçesiyle birlikte zamanımız çok güzel geçti, yeni arkadaşlar edindik" dedi. Abdulmuttalip Altay da ektiği domatesleri hasat ettiğini belirterek, güzel zaman geçirdiğini söyledi.

REHABİLİTASYON GİBİ

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, hobi bahçesinin bir sevgi ve emek ürünü olduğunu anlatarak, "Burada engelli insanın azmiyle neleri başarabileceğinin ispatı var. Hobi bahçesi, bütün engell gruplarının erişimine uygun hale getirildi. Bahçede bütün engelli gruplarının emekleri var; burası rehabilitasyon özellikli. Hobi bahçesi demek; insan hayatında kendisi için yaptığı şeyler anlamına geliyor. Erzurum'daki engelsiz hobi bahçesi, Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışma" dedi.

BAHÇE KAPASİTESİ ARTACAK

Engellilerle birlikte sebze toplayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise şunları söyledi: "Engelli kardeşlerimize engelsiz hobi bahçeleri oluşturarak, fiziksel, kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak istedik. Buna toprak terapisi diyoruz. Merkezde her engelli grubundan 60 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz toprak terapisiyle uğraştı. Kardeşlerimizi kapalı ortamlardan kurtararak, böyle açık ortamlarda sebze, çiçek, çimen ve toprakla buluşturmak bizi mutlu etti. Bu hobi bahçeleriyle ilgili çalışmaları geliştirerek, devam ettireceğiz. Bahçenin kapasitesini ve engelli mekanlarımızdaki kişi sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bütün sebze türlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-09-11 09:17:41



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