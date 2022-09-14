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Kreş çocuklarından 'tarladan-sofraya' üretim

DHA

Kreş çocuklarından 'tarladan-sofraya' üretim


Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Palandöken ilçesinde hizmet veren kreşte, çocuklara üreten toplum bilincini aşılamak için ekim alanları oluşturuldu. Minikler, 20 dönümlük arazide yetiştirdikleri sebze ve meyveler ile buğdayı hasat etti. Kreşteki çocukların proje ile tarladan sofraya üretim konusunda bilgi sahibi olduklarını belirten okul müdürü Gül Özçelik, "Projemizin aslında amacı, üreten toplum bilincini çocukların ufkuna yerleştirmek" dedi.
Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde 0-6 yaş arası çocuklara hizmet veren kreşte, üreten toplum bilincini aşılamak için 'Çocuk Köyü' projesi hazırladı. Bu kapsamda 20 dönümlük bir arazi alan kreş yönetimi, çocuklar için ekim alanları oluşturdu. İlkbaharla birlikte 'Çocuk Köyü'ne gelen minikler, patates, kabak, biber, bezelye, salata ve domates gibi sebzeler ile buğday ekti. Minikler, yaz boyunca öğretmenleri ile birlikte ekili alanlarda bakım yaptı. Tamamen organik olarak ekilen ürünler, sonbaharla birlikte hasat edildi. Toplanan ürünlerden bazıları anında tüketilirken, bazılarıysa kış için kreş deposuna kaldırıldı. Hububat tarlasından toplanan buğdaylar da değirmende öğütüldükten sonra ekmek ve pasta yapımında kullanıldı.
Kreşteki çocukların proje ile tarladan sofraya üretim konusunda bilgi sahibi olduklarını belirten okul müdürü Gül Özçelik, "Projemizin aslında amacı, üreten toplum bilincini çocukların ufkuna yerleştirmek. 0-6 yaş, çocukların çok önemli bir dönemi. Çocuklar, bu dönemde hayat becerilerini yaparak ve yaşayarak öğreniyor. Sağlıklı beslenmelerini hedefliyoruz" dedi.
TOHUMDAN FİDEYE, FİDEDEN ÇİÇEĞE DÖNÜŞÜM
20 dönümlük arazide çocuklar için ekim alanları ile yaşam parkurları oluşturduklarını kaydeden Çelik, "Çocuklar, burada ekilen fidelerin büyümesine tanıklık ediyor ve sebzelerin nasıl yetiştiğine şahit oluyor. Burada toplanan sebze ve meyvelerse okulumuzdaki menülerde yer alıyor. Fideler, bahar ayında dikilmeye başlıyor. Çocuklarla birlikte tohumun önce fideye, sonra çiçeğe dönüşümünü gözlemliyoruz. Çocuklar, en son aşama olan sebzenin dönüşümünü görüyor. Daha sonra ürünleri hasat ediyoruz. Hasatla birlikte emeklerimizin sonucunu da almış oluyoruz" diye konuştu.
TAZE VE ORGANİK EKMEK YAPIMI
Mevsimine göre birçok sebze ve meyve diktiklerini ifade eden Çelik, hasat döneminin çocuklar için büyük bir zevk olduğunu belirterek, "Çünkü kendilerine ait bir şey. Koparıp, taze taze yemek hakikaten hoşlarına gidiyor. Bir de buğday tarlamız var. Öğütülen buğdaylar un haline dönüşüyor; kurumda hem pastalarda kullanılıyor hem de 'Çocuk Köyü'nde tandır ekmek yapılıyor. Böylece çocukların taze ve organik ekmek yemesine vesile oluyoruz" dedi.
'Çocuk Köyü'nde yetişen elmaları topladıklarını belirten Ali Aybars Gözütok ise ektikleri sebze ve meyveleri yediklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2022-09-14 10:25:19

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