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İsviçreli yazarın 68 yıl önceki seyahatini, onun 1948 model aracıyla tekrarlıyor

DHA

İsviçreli yazarın 68 yıl önceki seyahatini, onun 1948 model aracıyla tekrarlıyor


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)İSVİÇRELİ Bernard Naef (54), 19531954 yıllarında 1948 model otomobiliyle Cenevre'den başlayıp 9 bin 500 kilometrelik yolu katederek Hindistan Yeni Delhi'ye ulaşan vatandaşı yazar Route Nicolas Bouvier'den esinlenerek, aynı araçla başlattığı gezisinde Erzurum'a ulaştı. 3 günlük aranın ardından yeniden yola çıkan Naef, seyahatini Yeni Delhi'de sonlandıracak.
İsviçreli gezgin, yazar, resim editörü ve fotoğrafçı Route Nicolas Bouvier, 19531954 yıllarında, 1948 model aracıyla Cenevre'den başlayıp Yeni Delhi'de sona eren tura çıktı. Türkiye'de Karadeniz'in sahil kentlerini geçerek Trabzon'dan Erzurum'a gelen Bouvier, yaklaşık 9 bin 500 kilometrelik seyahatini Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde noktaladı. Bouvier, dönemin zorlu şartlarında gerçekleştirdiği gezisini 'L'usage du monde' (Dünyanın Yolu) kitabında anlattı. 1998'de hayatını kaybeden Bouvier'in kitabını okuyan vatandaşı Bernard Naef, aynı seyahati aynı araçla yapmaya karar verdi. Cenevre'de elektrikli motosiklet acenteliği yapan Naef, 2 yıl önce yaptığı araştırma sonucunda Bovier'in kullandığı aracı bularak satın aldı. Aracın bakım ve onarımını yaptıran Naef, Bouvier'in kitabında anlattığı seyahat güzergahını da arabasına çizdirdi. Naef, 9 bin 500 kilometrelik yolculuk için 3 Temmuz günü Cenevre'den arkadaşları tarafından uğurlandı. Yazarın kitabında yer verdiği kentleri birer birer geçerek Türkiye'ye ulaşan Naef, Karadeniz kıyı kentlerini dolaşarak, Trabzon'a ulaştı. Saatte 60 kilometre kadar hız yapabilen aracıyla Gümüşhane ve Bayburt'u geçerek Erzurum'a varan Naef, burada otomobilinin bakımı için mola verdi. 
'İNSANLAR İLGİ GÖSTERİYOR'
Seyahati hakkında bilgi veren Bernard Naef, İsviçre'de sevilen ve arkadaş canlısı biri olan yazar Route Nicolas Bovier'in 'Dünyanın Yolu' kitabını okuduktan sonra aynı araçla aynı güzergahı gezmeye karar verdiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Yazarın hikayesini yaşamak için araştırarak aracını buldum. Yeni sahibinden satın olarak tamir ettirerek Cenevre'den yola çıktım. Çok ilginç bir seyahat gerçekleştirdim. Çok iyi insanlarla tanıştım. Türkiye'de mola verdiğim zamanlar insanlar bana ilgi gösterdi. Türkiye'deki seyahat dönemi benim için iyi bir dönemdi. Yolun yarısına geldim. Toplamda 9 bin 500 kilometre yol katederek Yeni Delhi'ye ulaşmayı hedefliyorum."
Yazar Bovier'in kaleme aldığı kitapta yer alan bilgilerle seyahatini karşılaştıran Naef, insanların ve yolların çok büyük değişime uğradığını belirtti. Yolculuk için 150 bin euro bütçe ayırdığını anlatan Naef, pahalılık ve maliyetler sebebiyle bütçenin artabileceğini söyledi. 
Yaklaşık 4 ay sürmesini planladığı seyahati sonrası yaşadıklarını yazmayı düşündüğünü ifade eden Naef, "Şu an için bir fikrim yok. Kitap da yazabilirim ya da İsviçre'deki bir arkadaşımın 'tiyatro şov' yap teklifini de değerlendirebilirim. Bu konuda henüz bir karar vermedim" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 3 bin 500 kilometre yolculuk sebebiyle 74 yaşındaki aracının bazı yıpranan, arızalanan parçalarını Erzurum'da değiştiren Bernard Naef, 3 günlük molanın ardından yeniden yollara düştü. Türkiye'den İran'a geçecek olan Naef, seyahatini Yeni Delhi'de sonlandıracak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-09-15 10:35:13

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