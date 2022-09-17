Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem



ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Çat ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre; saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Çat ilçesine 2 ekip gönderildiğini belirterek, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-09-17 00:02:43



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