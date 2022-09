Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİK: KÖYLERDE TARAMA YAPILIYOR

Erzurum Valiliği, Çat ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durumun olmadığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Eylül Cuma günü saat 23.30 sularında AFAD verilerine göre Çat ilçemizde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İl merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen deprem sonrası, AFAD, belediye, jandarma, karayolları, emniyet ve sağlık ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylere intikal ederek tarama faaliyetlerine başlamıştır. An itibariyle can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-09-17 00:52:50



