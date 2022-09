Vali Memiş: Çat'ta 4.9 büyüklüğündeki depremde hafif hasarlı yerler var

Salih TEKİN/ ERZURUM,(DHA)ERZURUM'un Çat ilçesinde dün saat 23.30'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe ve kırsal mahallelerde inceleme yapan ilçe kriz merkezi Vali Okay Memiş, başkanlığında değerlendirme toplantısı yaptı. Vali Memiş, "Allah'a şükür herhangi ağır ya da orta hasarlı konut tespit edemedik. Böyle bir ihbar da gelmedi. Hafif hasarlı yerler var" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre; saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlar Çat ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde incelemede bulundu. Gece boyunca yapılan incelemeler bugün öğle saatlerinde Vali Okay Memiş'in de katıldığı ilçe kriz merkezi toplantısında masaya yatırıldı. Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Emniyet Müdürü Levent Tuncel, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

'MUHTARLARIMIZLA GÖRÜŞTÜK'

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Memiş, "Dün gece 23.30 sularında Çat ilçemizde 4.9 büyüklüğünde depremle sarsıldık. Sabaha kadar araştırmalarımız devam etti. Deprem olduğu andan bu zamana kadar tek tek muhtarlarımızla görüştük. Allah'a şükür herhangi ağır ya da orta hasarlı konut tespit edemedik. Böyle bir ihbar da gelmedi. Hafif hasarlı yerler var. Özellikle Has köydeki okulda ve jandarma binasında çatlaklar olduğunu gördük. Bunlar da aslında 2 yıl önce meydana gelen depremden gelen çatlaklar olduğunu tespit ettik. Çok şükür olumsuz bir durumla karşı karşıya değiliz" dedi.

'DEPREME DAYANIKLIKLARINI TEST ETMİŞ OLDUK'

Çat ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen depremde 600'e yakın binada ağır hasar tespit edildiğini hatıratan Vali Memiş, "Burada yaptığımız binaların neredeyse yarısının vatandaşa teslimini yapacağız. Diğerlerinin de inşaatı başladı, bir kısmı devam ediyor. Bilindiği gibi bu bölgemiz Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kesişme noktası. Deprem bizim gerçeğimiz, buna göre hareket etmek durumundayız. Kamu binalarını buna göre inşa ediyoruz. 2 yıl önceki deprem sonrası çelik konstrüksiyon yöntemiyle yapılan binalar var. Buralarda 4.9 büyüklüğündeki depremde hiçbir olumsuzlukla karşılanmadı. Böylece bu konutların depreme dayanıklığını da test etmiş olduk" diye konuştu.

Vali Memiş, kriz merkezindeki toplantı sonrası ilçede esnafı gezerek geçmiş olsun dileklerini iletti.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-09-17 16:10:39



