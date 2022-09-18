Pasinler Zaferi'ne coşkulu kutlama



Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ANADOLU'nun kapılarının Türkler'e açılmasında önemli rolü olan Pasinler Zaferi'nin 974'üncü yıl dönümü, Erzurum'un Pasinler ilçesinde coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda, atlıların geçişi büyük ilgi topladı.

Pasinler Ovası'nda Selçuklu ordusunun, 18 Eylül 1048 günü 50 bin kişilik Bizans ordusunu bozguna uğrattığı savaşın anma kutlamaları, Erzurum'un Pasinler ilçesinin Kaplıcalar Mahallesi'nde düzenlendi. Bayraklarla donatılan Pasinler'deki kutlamalara Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol konuşmalarının ardından kutlamalar kapsamında, ilçe merkezinden törenlerin yapılacağı Kaplıca Mahallesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometrelik kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kutlamalarda atlı birlikler dört nala sürdükleri atları ile protokolü selamladı. Mehteran ekibinin gösterisi, cirit müsabakası, güreş ve halk oyunları gösterisi ile okçuluk ve akrobasi gösterisi ilgi gördü. Kutlamaları han ve oba çadırlarının gezilmesi ve Ali Kınık'ın konseri ile sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-09-18 18:33:33



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