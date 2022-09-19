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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasta yatağında eğitime devam

DHA

Hasta yatağında eğitime devam


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)YENİ eğitimöğretim dönemiyle birlikte Erzurum Şehir Hastanesi'nde, yatarak tedavi gören çocukların eğitimden geri kalmaması için oluşturulan sınıfta ders başı yapıldı. Sınıf öğretmeni Halil Elitok, sınıfa gelemeyen öğrencilerin odasına giderek yüz yüze eğitim veriyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde pandeminin başladığı 2020 yılından itibaren 13 ile hizmet vermeye başlayan, 1072 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi içinde Yıldızkent İlkokulu'na bağlı olarak bir sınıf oluşturuldu. Sağlık sorunları nedeniyle eğitim döneminde hastanede yatmak zorunda kalan öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için hazırlanan sınıfın öğretmenliğini ise Halil Elitok yapıyor. Elitok, ilkokul çağındaki 12 öğrenciye ders veriyor. Elitok, sınıfa gelemeyen çocukların tedavi gördüğü odalara giderek onlara yatakları başında eğitim veriyor.
Asıl görev yerinin Palandöken ilçesindeki Yıldızkent İlkokulu olduğunu söyleyen Halil Elitok, Şehir Hastanesi´nden önce Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun yıllar öğretmenlik yaptığını belirterek, şunları söyledi:
"Erzurum Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için eğitimlerini takip ediyorum. Burada bir sınıfımız var. Ancak sınıfa gelemeyen öğrencilerin odalarına giderek sırayla derslerine çalıştırıyorum. Eğitim-öğretim yılının başlaması ile ben de hastanede okul çağındaki çocukların listesini çıkarıp tek tek görüştüm ve bir program yaparak her gün onlarla ders yapıyoruz. Şu anda 12 öğrencim bulunmakta. Bu eğitimlerle öğrenciler okuldan kopmamış ve hastane kaygılarını gidermiş oluyor. Psikolojik olarak da rahatlıyorlar. Çok sayıda çocuk buradan okuma ve yazma öğrenerek ayrıldı. Onlara hastanede okulu aratmıyoruz."
Sıcak su ile yüzü yanan ve bu nedenle hastanenin Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi gören çocuklardan Miraç Baycan (8), sınıf öğretmeni Halil Elitok'u çok sevdiğini, ders yaparak arkadaşlarından geri kalmadığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-09-19 09:45:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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