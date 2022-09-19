Curling Süper Lig'inde 2021-22 sezonu sona erdi



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) Erzurum'da düzenlen curling 2021-2022 Süper Lig maçlarında kadınlarda Erzurum TEİAŞ, erkeklerde Çelebispor şampiyon oldu.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından çeşitli sebeplerle yapılamayan 2021-2022 Süper Lig maçları Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki curling salonunda sona erdi. Kadın ve erkeklerde çeşitli kentlerden 17 kulübün katıldığı müsabakalarda bugün final maçları yapıldı. Kadınlarda Erzurum TEİAŞ, rakibi Kuzey Yamacı Kulübü'nü 10-0 yenerek şampiyon olurken, erkeklerde ise Çelebispor, Kuzey Yamacı takımını 8-5'lik skorla geçerek birincilik kürsüsüne çıktı. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ile Erzurum Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi'den aldı.

2021-2022 sezonunda yapılamayan Süper Lig maçlarını 10 günlük süreçte tamamladıklarını belirten Başkan Kenan Şebin, müsabakalara 17 kulübün katıldığını ve önümüzdeki ay 2022-2023 sezonu Süper Lig maçlarını organize edeceklerini kaydetti. Başkan Şebin, bugüne kadar katılmadıkları turnuvalara iştirak edeceklerini ifade ederek, kadın milli takımının İsviçre'nin Basel kentinde yapılacak uluslararası turnuvaya giderek sezonu açacağını belirtti. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Erkekler curling maçlarından görüntü

-Maçlardan genel ve detay

-Kupa töreninden görüntü

-Başkanı Şebin'in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-09-19 14:00:56



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