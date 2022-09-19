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'2022 yılı Seferberlik Tatbikatı', Erzurum'da icra ediliyor

DHA

'2022 yılı Seferberlik Tatbikatı', Erzurum'da icra ediliyor


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi maksadıyla icra edilen '2022 yılı Seferberlik Tatbikatı', Erzurum'un 109'uncu Topçu Alay Komutanlığı'nda yapılıyor.
Merkez Palandöken ilçesindeki 109'uncu Topçu Alay Komutanlığı General Fikret Esen Kışlası'nda seferberlik ve savaş halinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK arasında yürütülecek müşterek faaliyetleri deneme amacı taşıyan, personel, araç, mal ve hizmet seferberliği konularında sistemin denenmesini hedefleyen '2022 yılı Seferberlik Tatbikatı' icra ediliyor. 188 yedek personelin katılımıyla 12 Eylül günü başlayan ve 23 Eylül'e kadar sürecek tatbikatın basına açık bölümünde 9'uncu Kolordu Komutanlığı 109'uncu Topçu Alay Komutanı Topçu Albay İlkay Günay, tatbikatın maksadı ve hedefinin yanı sıra icra şekilleri hakkında bilgi verdi. Günay, şunları söyledi:
"Seferberlik tatbikatının maksadı ülke kaynaklarının seferberlik ve savaş halinde süratle kullanılmaya hazır hale getirilmesi ancak varış zamanında iyi bir şekilde yapılan seferber olma hazırlıkları ile mümkündür. Seferberlik eğitim ve tatbikatları seferberlik ve savaş halinde bakanlıklar, kamu, özel kurum ve kuruluşları ile silahlı kuvvetleri arasında yürütülecek müşterek faaliyetleri denenmesi, yedek personelin eğitilmesi ve harbe hazır hale getirilmesi maksadıyla icra edilmektedir. Yedek personelinin birliğin kadro ve sefer görevine uygun olarak eğitilmesi seferde kullanacağı silah, teçhizat, araç ve malzemenin intikabının sağlanması, zırhlı araçların taşıyıcı araçları yüklenmesi ve taşınmasında muhtemel sorunların belirlenerek düzeltecek tedbirlerin alınması, tahsil edilen araçların kadro görevlerine uyumu ve yükleme planlarını denenmesi, milli müdafaa mükellefiyeti komisyonu ile teslim alma kurulu faaliyetlerinin değerlendirilmesinin kamu özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon hususlarını denenmesi ve geliştirilmesi, kamu özel kurum, kurum ve kuruluşları ile özel nakliyat firmaları ile yapılan protokol ve sözleşmelerin uygulanabildiğinin denenmesi, tatbikatın ana hedeflerini oluşturmaktadır."
Tatbikata, 7 subay 5 astsubay, 176 erbaş ve er olmak üzere toplam 188 yedek personel ile uzman personel tarafından olası bir savaş halinde tam donanımlı hale getirilmeleri amacıyla yeni ekipman, araç gereçler ile milli piyade tüfeğinin de aralarında bulunduğu silahlar tanıtıldı. Poligonda atış yapan yedek yükümlüler, daha sonra kışlada 9'uncu Kolordu Komutanlığı bando takımının şarkıları ile günün yorgunluğunu giderdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-09-19 19:30:06

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