Ayçiçeği ve mısır tarlasındaki 1 milyon 650 bin kök Hint kenevirini jandarma söktü



ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Pasinler ilçesinde, 3 kişiye ait ayçiçeği ve mısır tarlalarına ekilen 1 milyon 650 bin kök Hint keneviri, jandarma personelinin çalışmasıyla söküldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pasinler ilçesine bağlı kırsal Demirdöven Mahallesi'nde 3 kişinin, kendilerine ait ayçiçeği ve mısır tarlalarına yasa dışı olarak kenevir bitkisi ektiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırma sonucu tarlaya ekilen 1 milyon 650 bin kök Hint keneviri bitkisi, 14 asayiş ve istihbarat timinden oluşan 85 kişilik personelce söküldü. Tarlalarda ele geçirilen ve uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ekimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Horasan ilçesi kırsal Yeşilöz Mahallesi İğdeli yol kavşağındaki menfezde ise 4 çuvalda 53 kilo 200 gram esrar ve 11 kilo 976 gram skunk ele geçirdi. Uyuşturucularla ilgili araştırma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez

2022-09-20 11:36:56



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