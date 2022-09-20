Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın (1)

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ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi'nin merkez yemekhanesinde yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Üniversite kampüsü içindeki merkezi yemekhanede, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede büyürken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteye ait araçlarla yangına müdahaleye başlandı. Üniversiteye araç girişine izin verilmezken, alevlere müdahale sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-09-20 14:11:12



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