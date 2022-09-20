Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın (4)

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REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nce merkezi yemekhanede çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı üniversitemiz yerleşkesinde yer alan yemekhanede çıkan yangın, şehrimizin tüm ekiplerinin üstün çabasıyla kontrol altına alınmıştır. En büyük temennimiz herhangi bir can kaybının olmayışıdır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez

2022-09-20 16:11:10



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