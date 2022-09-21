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Erzurum ile Azerbaycan´ın Şuşa şehri kardeş oldu

DHA

Erzurum ile Azerbaycan´ın Şuşa şehri kardeş oldu


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM ile Azerbaycan´ın Şuşa şehri arasında `kardeş şehir´ protokolü imzalandı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi´nde düzenlenen `Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni´ne Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Azerbaycan Cumhuriyeti Şuşa Devlet Tarih ve Mimari Koruma Alanı Başkanı Meftun Abbasov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev katıldı.
Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin sarsılmaz bir iradenin temelinde giderek daha da güçlendiğini söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Esaret dolu günlerde bir yandan cephelerde bir yandan da Ermeni Taşnak Çeteleri ile savaşan Erzurum´un yokluk ve kıtlıkla mücadelesine o günlerde Azerbaycanlı kardeşlerimiz yetişti. Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi, Kardaş Kömeği yani `Kardeş yardımı´ adı altında Dadaşlara yardım elini uzattı. Bu yardımla ilgili görevlendirilen Genceli Seyidov, ülkesinde toplanan yardımları Erzurum´a getirdi. Genceli Yiğit Seyidov ve arkadaşları yardımla sınırlı kalmayarak, Ermeni katliamlarının yaşandığı günlerde Erzurumlularla birlikte omuz omuza mücadele etti. Seyidov, Ermeni idaresinin hileli planıyla Erzurum Belediye heyeti ile birlikte şehit oldu. İşte bu nedenledir ki Can Azerbaycan´a duyulan sevgi Erzurum´da adeta ebedileşmiştir" dedi.
ŞUŞA AZERBAYCAN KÜLTÜRÜNÜN BEŞİĞİ
Şuşa´nın Azerbaycan kültürünün beşiği olarak bilindiğini ifade eden Sekmen, şöyle devam etti:
"Şuşa Karabağ'ın başkenti Hankenti'ne nazır antik bir kalenin içinde ve etrafında gelişmiş, müstahkem kale şehirdir. Şuşa bizim tam 28 yıldır vatan hasretimizdi. Şuşa demek Azerbaycan demekti. Şuşa Azerbaycan için onur, milli gurur ve haysiyet meselesiydi. Zafere susamış Azerbaycan'ın kahraman ordusunun Şuşa´ya girdiği gün, Azerbaycan için son yüzyılın en büyük mutluluğuydu bu. Can Azerbaycan hasret kaldığı vatan toprağına hamd olsun kavuşmuş oldu. Tüm dünya, Türklerin gücünü ve büyüklüğünü Şuşa´da da görmüş oldu. Bu manada Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; can Azerbaycan´ımızla olan ilişkilerimizin güçlenmesi ve kardeşliğimizin pekişmesi noktasında çok özel adımlar atmaya devam edeceğiz. Bilindiği gibi bu önemli adımlardan biri de `Kardeş Şehir´ projemizdir. Belediye meclisimizde alınan kararla; Şuşa ile Erzurum kardeş şehir oldu. Bugün bu protokolle iki şehrin kardeşliği de taçlanmış oldu. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Erzurum´un, kardeş şehrimiz Şuşa ile daha sıkı bir şekilde ticari, sosyal, ekonomik, sanatsal ve kültürel bağlarını güçlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."
ŞUŞA VE ERZURUM DÜNYANIN İKİ ÖNEMLİ KENTİ
Azerbaycan Cumhuriyeti Şuşa Devlet Tarih ve Mimari Koruma Alanı Başkanı Meftun Abbasov, protokol imza töreninde, "Şuşa ve Erzurum, Dünya´nın iki önemli tarih kentidir. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey ile imzaladığımız protokolle Şuşa ve Erzurum kardeş şehir oldu. İki tarihi şehrimiz de birbirine çok benziyor ve ortak özellikleri de çok fazla... Bugün çok önemli bir gün. Erzurum´daki Şuşa ve can Azerbaycan´a duyulan sevgi, Mehmet Sekmen Başkanımızın kentteki yatırımlarda can Azerbaycan´ımıza duyulan bu ilgiyi, bu sevgiyi yatırımlara nakşetmesi bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.
Törende daha sonra Sekmen ile Abbasov, iki kenti kardeş yapan protokolü imzaladı. Günün anısına Sekmen ve Abbasov birbirlerine hediye verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-09-21 22:53:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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