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İstinaf, kursta cinsel istismar davasında sanığa verilen 119,5 yıl hapsi çok buldu

DHA

İstinaf, kursta cinsel istismar davasında sanığa verilen 119,5 yıl hapsi çok buldu


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da, Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan belletmen Hakan Aslankafa'ya (22), ilk duruşmasında verilen 119,5 yıl hapis cezası istinaf mahkemesince bozuldu. Mahkemenin bozma gerekçesinde, çocukların duruşma salonunda dinlenmediği, eksik tanık dinlendiği ve sanığa verilen cezanın fazla olduğu belirtildi.
Palandöken ilçesindeki bir yatılı Kuran kursunda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa´nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile, 2 Aralık 2021´de Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Hakan Aslankafa´yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.´nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sonraki süreçte 6 aile çocuklarının cinsel istimara uğradığı, 4 aile ise işkence gördüğü gerekçesiyle Hakan Aslankafa´dan şikayetçi oldu.
Hakan Aslankafa hakkında `Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik´, `Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı´, `12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı´, `Hakaret´, `Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak´, `Çocuğun cinsel istismarı, `Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ ve `Çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ suçlarından Erzurum 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
1 Haziran'da görülen davanın ilk duruşmasına çocukların aileleri, avukatları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı R. Erinç Sağkan, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, UCİM Genel Başkan Danışmanı Avukat Ayşegül Aydoğan ile çok sayıda avukat katıldı. Mahkemeye SEGBİS yolu ile katılan Aslankafa, suçunu itiraf ederek, kendisine karşı gelen çocuklara işkence ettiğini belirterek, "Yaptım ama sayılarını hatırlamıyorum. Cinsel istismarda bulundum" diye konuştu.
İLK DURUŞMADA 119,5 YIL HAPİS
Mahkeme heyeti, kapalı duruşma yapma kararı alarak aileler ve avukatlar dışında herkesi mahkeme salonundan çıkardı. Saat 16.00 sıralarında tamamlanan ilk duruşmada mahkeme heyeti kurs belletmeni Aslankafa´yı 119,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
MAHKEME KARARI BOZDU
Sanık avukatı, verilen cezanın çok olduğu gerekçesiyle kararı istinafa taşıdı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi sanık Hakan Aslankafa'ya verilen kararı bozdu. Ceza Dairesi, kararı bozma gerekçesini de açıkladı. Ceza Dairesi, CMK'nun 236'ncı maddesinin 2'nci maddesine göre `İşlenen suçun etkisi ile psikolojisi bozulan çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir´ hükmü uyarınca mağdur çocukların soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadelerden ve çocuk izlem merkezinde alınan beyanları ve bu beyanları üzerine hazır bulunan sosyolog, psikolog ve adli görüşmecinin de beyanlarından somut olarak hiçbirisinin psikolojisinin bozulduğuna ilişkin mütalaa ve bulgu olmadığı ve diğerlerinin eylemlerine de tanıklıkları bulunmasına rağmen mağdurların duruşmaya çağrılarak beyanları alınmadan hüküm kurulması, eksik tanık dinlenmesi ve 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' eyleminden dolayı eylemini zincirleme olarak gerçekleştirdiğinden bahisle TCK'nın 43'üncü maddesi uyarınca yapılan 2/3 oranında artırım sonucunda cezanın 66 yıl 39 ay 15 gün olarak belirlenmesi yerine 66 yıl 40 ay 15 gün olarak belirlendiği ifade edilerek yeniden yargılanmasını istedi.
KABUL ETMİYORUZ
UCİM Genel Başkan Danışmanı Avukat Ayşegül Aydoğan ise yaptığı açıklamada, "Bozma kararını kabul etmiyoruz. Çocukların üstün yararı ilkesi gereğince daha fazla örselenmemesi için duruşma salonunda dinlenmeleri kabul edilemez. Avukatlarımızla davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-09-23 17:01:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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